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Eşcinsel romantik komedi “Bros” Orta Doğu ülkelerinde yasaklandı

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Eşcinsel temalı romantik komedi "Bros", Orta Doğu ülkelerinde gösterime girmeyecek.
Eşcinsel romantik komedi “Bros” Orta Doğu ülkelerinde yasaklandı

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır ve Kuveyt’i içeren kimi Orta Doğu ülkelerinde 2022 yapımı “Bros” filminin gösterime girmeyeceği açıklandı.

Variety’nin haberine göre, 30 Eylül’de gösterime girecek olan romantik komedi filmde müstehcen eşcinsel sahneler bulunuyor. Bu nedenle de ABD’de vizyona girecek olsa da, Orta Doğu ülkelerine yönelik bu tarz bir kısıtlama aldı.

Nicholas Stoller tarafından yönetilen film, modern bir hayat süren, bekar kalmaya kararlı, zeki bir podcast yayıncısı ve müze başkanı Bobby’yi merkezine alıyor.

DAHA ÖNCE DE OLMUŞTU

Pixar’ın spin-off filmi “Lightyear” da, eşcinsel öpücüğü sahnesi nedeniyle sinemalardan yasaklandıktan sonra Orta Doğu’daki Disney+ yayın hizmetinde de gösterilmemişti.

Malezya gibi bazı ülkeler ise Disney'e, şirket LGBT sahnelerinde belirli kesintiler yaparsa filmi yayınlayacaklarını söyledi.

Disney bu isteklerin çoğunu reddetti ve filmi sinemalarda hiç göstermemeye karar verdi.

 

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