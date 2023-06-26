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FODER, üyelerine ve tüm fotoğrafçılara yönelik “fotoğrafta kompozisyon” kursu düzenledi

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 Kıbrıs Türk Fotoğraf Derneği ( FODER ), üyelerine ve tüm fotoğrafçılara yönelik “fotoğrafta kompozisyon” kursu düzenledi.
FODER, üyelerine ve tüm fotoğrafçılara yönelik “fotoğrafta kompozisyon” kursu düzenledi

Üretken sanatçı, emekli edebiyat öğretmeni Yıltan Taşçı’nın verdiği kursa katılanlar, 18 Mayıs – 22 Haziran 2023 tarihleri arasında gerçekleşen derslerde “sadelik, denge ve oranlar, ilgi merkezi, şematik öğeler, ritim, uyum, perspektif, bütünlük ve renkler ” konularını öğrendiler ve 10 Haziran’da Lefkoşa’nın kuzeyinde, 17 Haziran’da Lefkoşa’nın güneyinde Kıbrıs Fotoğraf Derneği’ne üye Kıbrıslı rum fotoğrafçılarla birlikte öğrendikleri konulara yönelik fotopratik yaptılar.

 

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