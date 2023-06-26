FODER, üyelerine ve tüm fotoğrafçılara yönelik “fotoğrafta kompozisyon” kursu düzenledi

Üretken sanatçı, emekli edebiyat öğretmeni Yıltan Taşçı’nın verdiği kursa katılanlar, 18 Mayıs – 22 Haziran 2023 tarihleri arasında gerçekleşen derslerde “sadelik, denge ve oranlar, ilgi merkezi, şematik öğeler, ritim, uyum, perspektif, bütünlük ve renkler ” konularını öğrendiler ve 10 Haziran’da Lefkoşa’nın kuzeyinde, 17 Haziran’da Lefkoşa’nın güneyinde Kıbrıs Fotoğraf Derneği’ne üye Kıbrıslı rum fotoğrafçılarla birlikte öğrendikleri konulara yönelik fotopratik yaptılar.
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