Game of Thrones'un spinoff projesinin kadrosuna 8 yeni oyuncu

HBO'nun yayınlandığı yeni sezon tanıtımının etkisi geçmeden diziden yeni bir haber daha geldi.Dizinin spinoff projesinin kadrosuna 8 yeni oyuncu daha eklendi. *Spinoff: Çok tutulan bir dizinin karakterleriyle ayrı bir dizi yapmak ya da yan hikaye üretmek.

Sansa Stark'ın Jon Snow'un yanındaki Daenarys Targeryan'a "Kıştepesi sizindir Majesteleri" sözleri Game of Thrones hayranlarını heyecanlandırdı. HBO'nun yayınlandığı yeni sezon tanıtımının etkisi geçmeden diziden yeni bir haber daha geldi.Dizinin spinoff projesinin kadrosuna 8 yeni oyuncu daha eklendi. *Spinoff: Çok tutulan bir dizinin karakterleriyle ayrı bir dizi yapmak ya da yan hikaye üretmek.

Jane Goodman ve George R.R. Martins'in Game of Thrones spin-off projesi şekil almaya başladı.

Yeni dizinin kadrosu için daha önce açıklanan Naomi Watts ve Josh Whitehouse isimlerine 8 yeni oyuncu daha eklendi.

Game of Thrones'da şu anda anlatılan hikayenin 8 bin yıl öncesini anlatacak yeni dizide şu isimler yer alacak:

Josh Whitehouse

Naomi Watts

Ivano Jeremiah

Sheila Atim

Tony Regbo

Denise Gough

Jamie Campell Bower

George Henley

Alex Sharp

Naomi Ackie