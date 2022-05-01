Gazimağusa'da Uyuşturucu Operasyonu

30.04.2022 tarihinde, saat 19:00 sıralarında, Gazimağusa’da rahatsızlanarak hastaneye götürülen P.J.E.(E-56)’nin uyuşturucu madde kullandığından şüphe edilmesi üzerine, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından P.J.E.’nin tasarrufundaki eşyalarında yapılan aramada; üzerinde eroin türü uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan kaşık, pipo, enjektör ve naylon parçası ile içerisinde yaklaşık 300 miligram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan öğütücü bulunarak emare olarak alınmıştır.

Bahse konu şahıs hastanede yapılan tedavisinin ardından tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.