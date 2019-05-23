Göktürk Üçlemesinin Game of Thrones’u Aratmayacak İlk Tanıtım Videosu

Yerli sinemanın yakın tarihteki en nadide örneklerini sunan Alper Çağlar ve ekibi, uzun bir süredir Türk tarihi ve mitolojisine dayanan Göktürk filmleri üzerinde çalışıyor.

Üç filmden oluşacak serinin hikâyesi için tarihi olaylar, anlatılar ve mitolojik ögelerden esinlenilecek. Filmlerin yapım aşamasına ilişkin ilk video ise paylaşıldı.

Yüzüklerin Efendisi ve Marvel Sinematik Evreni gibi filmler, köken olarak antik mitolojik metinlerden izler içeren hikâyelerden oluşurlar. Mitolojik ögeler, sinemada fark etmenin çok güç olduğu noktalarda bile kullanılır. Nitekim hem tarihi olayların hem de mitolojinin aynı anda kullanıldığı eserlerin sayısı oldukça azdır.

Orta Asya’dan Anadolu’ya göç eden ve tarih sahnesinde çok ciddi kırılmalar yaratan tarihimiz, belki sinemanın en az beslendiği kaynaklar arasında yer alıyor. Geçtiğimiz yıllarda Dağ filmleri ve Börü dizisi gibi başarılı işler ortaya koyan Alper Çağlar, tarihi köklerimize yakından tanık olacağımız Göktürk filmleri üzerinde çalışıyor.

Göktürk üçlemesi için geçtiğimiz yıl şöyle bir video yayımlanmış, filmler hakkında çok detay verilmemişti:

19 Mayıs’ta yayımlanan ikinci video ise serinin ilk filmi olacak ‘İlk Göktürk’ hakkında önemli bilgiler içeriyor:

Videoda bulunan görüntülerin hepsi, film için üretilen konsept çalışmalar. Aynı zamanda anlatılan tarihi olaylar da genel olarak ilk filmin ve serinin nasıl başlayacağına işaret ediyor. Türk mitolojisinin, tarihteki diğer mitolojiler kadar yoğun bir anlatıya sahip olduğunu görüyoruz. Tarihsel olayların yanı sıra, seride mitolojik karakterlerin ve olayların da önemli birer rol üstleneceğini görüyoruz.