Gönyeli Gençlik Festivali, Teoman konseri ile sona erdi

Gönyeli Gençlik Festivali dört gün boyunca binlerce gence ev sahipliği yaptı, Teoman’ın muhteşem konseri ile tamamlandı.

Türkiye’nin ünlü sanatçılarından Teoman, 22 Ekim Cumartesi akşamı unutulmaz bir finale imza atarak festival alanını dolduran binlerce gence muhteşem bir gece yaşattı.

Gönyeli Gençlik Festivali’nin son gününde Gönyeli Belediye Bulvarı’nı dolduran gençler, kaliteli müzik ve eğlenceye tanıklık etti.

Gecede ilk olarak sahneyi Lirik Şiir Grubu ve ülkemizin önemli sanatçılarından Arman Ratip aldı. Gençlere aşk şiirleri okuyan Lirik Şiir Grubu alkışlarla karşılandı.

Türkiye’nin önemli sanatçılarından Teoman’ın sahneye çıkması ile coşku doruğa yüksekdi.

Benli: Bu enerjiyle daha iyisini de yapacağız

Teoman konseri öncesinde festival alanını dolduran gençlere seslenen Gönyeli Belediye Başkanı Ahmet Yalçın Benli, “Sizin bu enerjiniz ve dinamizminizle birlikte Gönyeli’yi çok daha ileriye taşıyacak, bu festivallerin de daha iyisini yapacağız” dedi.

“Gençler bizim için çok önemli, bu güzel geceyi hak ediyorsunuz” şeklinde konuşan Benli, festival alanını dolduranlara teşekkür etti.

Şarkılar bir ağızdan söylendi

Teoman’ın sahneye çıkması ile festival alanını dolduran binlerce genç, usta sanatçının şarkılarını bir ağızdan söyledi. Teoman yaklaşık 70 dakika sahnede kalırken, hayranları bir an bile olsun Teoman’ı yalnız bırakmadı.

Gençler yorulmadı

Teoman konserinin ardından ise festival alanını boşaltmayan gençler, Radio Pangea’nın birbirinden güzel setleri ile gece geç saatlere kadar dans etti. Gönyeli Gençlik Festivali’nin kapanış gecesinde gençler gönüllerince eğlenerek kapanışı yaptı. Gönyeli Gençlik Festivali, Aleyna Tilki’den Fikri Karayel’e, Dj. Haşim’den Arda ve Alkapon’a, Grup Rast’tan Cosmic Alert’e, Frekans’tan Teoman’a kadar rekor bir katılımla tamamlandı.