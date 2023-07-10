Güneş gözlüğü çaldı.. Zanlı suçunu itiraf etti

Gönyeli’de meydana gelen hırsızlık meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlı T.Ş mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Ali Yeşildal olayla ilgili bulguları aktardı.

Yeşildal 5 Temmuz 2023 tarihinde saat 15.30 raddelerinde Gönyeli’de faaliyet gösteren bir iş yerine müşteri olarak giren zanlının satışa arz edilmiş olan toplam değerleri 770 TL olan iki adet siyah renk güneş gözlüklerini sirkat ettiğini ve yapılan şikâyet üzerine incelenen kamera görüntüleri sonucunda tespit edilip tutuklandığını söyledi.

Polis zanlının tutuklanmasının ardından bahse konu gözlükler tasarrufunda bulunarak emare alındığını ayrıca zanlının gönüllü ifade vererek suçunu itiraf ettiğini belirtti.

Polis mesele ile ilgili olarak yürütülen soruşturmanın tamamlandığını zanlının ülkede turist statsünde bulunduğunu belirterek uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker zanlının davasında hazır olması maksadı ile statüsüsünüde dikkate alarak tutuklu yargılanmasının uygun olacağını bu bağlamda 18 günü aşmayan bir süre hükümsüz tutuklu olarak cezaevinde beklemesine emir verdi.