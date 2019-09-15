“Hüzün Ana ve Çocukları” kitabı tanıtılıyor

Fikret Demirağ’ın şiirlerinden Yaşar Ersoy’un kurgulayıp oyunlaştırdığı ve LBT’de sahnelendiği sürece büyük bir ilgi ve beğeni görüp konuşulan “Hüzün Ana ve Çocukları” oyununun kitabı çıktı.

Khora Yayınları’ndan yayımlanan kitabın, sayfa ve kapak tasarımını ise Umut Ersoy yaptı.

“Hüzün Ana ve Çocukları” oyununun metni, Fikret Demirağ’ın “Acılı Bir Yurt İçin” dörtlemesinin yanı sıra, “Adıyla Yaralı”, “Akdenizli Şiirler ve Aşk Sözleri”, “Alfa ve Omega”, “Eros’un Oku” ve “Dinle Şarkımı” kitaplarındaki şiirlerden Yaşar Ersoy’un dramaturgisi ile oyunlaştırılmıştır. “Hüzün Ana ve Çocukları” kitabında Kıbrıs’ın 8 bin yıllık trajik tarihi destansı bir dille hikaye edilmektedir.

Kitabın içinde, oyun metninin yanı sıra, rejisörün notları; Kıbrıs’ın kuzeyi, Kıbrıs’ın güneyi ve Türkiye basınında oyun hakkında çıkan yazılar ve sosyal medya paylaşımları da yer almaktadır. Kitapta ayrıca sahnelenen oyundan fotoğraflarla görsel bir akış da sağlanmıştır.

Kitabın tanıtım etkinliği 18 Eylül 2019, saat 19’da, Lefkoşa’da, Ledra Palace geçiş noktası yanında yer alan Mod Cafe’de gerçekleşecek. Tüm sanat ve kitap severler etkinliğe davetlidir.