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İngilizlerden Kıbrıs Cumhuriyeti pasaportuna büyük ilgi

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İngilizlerin, ülkenin AB’den ayrılma sürecinde (Brexit) yaşanan belirsizlik sebebiyle diğer AB ülkelerinin pasaportlarını edinme konusuna yoğun ilgi gösterdikleri Güney Kıbrıs’ın yatırım karşılığı pasaport verme programının da bunların başında geldiği bi
İngilizlerden Kıbrıs Cumhuriyeti pasaportuna büyük ilgi

Alithia ve diğer gazeteler, İngiltere’de yayın yapan “Sunday Times” gazetesinin bu konuda yayınladığı bir habere geniş yer verdiler.

“Sunday Times” gazetesi haberinde, Güney Kıbrıs’ın yatırım karşılığı pasaport verme programında her yıl verilmesi öngörülen 700 pasaporttan 500’ünün İngilizlere verildiğini belirterek Güney Kıbrıs’ın programının AB ülkeleri arasındaki en kolay pasaport edinme programı olduğu da vurgulandı.

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