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İsrail’den Netflix’e tepki: O filmi yayınlaması çılgınlık

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İsrail yönetimi, Netflix'in Ürdün yapımı "Farha" isimli filmi yayınlamasına tepki gösterdi.
İsrail’den Netflix’e tepki: O filmi yayınlaması çılgınlık

İsrail’in kuruluşu sırasında Filistinli bir ailenin katledilişini anlatan “Farha” (Mutluluk) filmi Netflix’te gösterime girdi. Film, İsrailli yetkililer tarafından “yanlış bir anlatı yarattığı” gerekçesiyle kınandı.

“YALANLARLA DOLU”

İsrail askerlerinin, itibarının zedelenmesine izin vermeyeceklerini belirten Maliye Bakanı Avigdor Lieberman, “filmin provokatif ve İsrail askerlerine karşı yalanlarla dolu olduğunu” dile getirdi.

Twitter hesabından açıklama yapan Avigdor Lieberman; Netflix’in, “İsrail askerlerine karşı nefreti teşvik etmeyi ve asılsız bahaneler üretmeyi amaçlayan bir filmi yayınlaması çılgınlıktır” dedi.

Liberman ayrıca filmin Yafa’daki Saraya Tiyatrosu’nda da gösterilmesi kararıyla ilgili, “İsrail, uluslararası ve İsrailli sanat çalışmalarının sergileneceği yerdir ama şüphesiz ki vatandaşların güvenliği için gece gündüz çalışan İsrail askerleri ile güvenlik güçlerinin itibarının zedeleneceği yer değildir” değerlendirmesinde bulundu.

“BÜTÇE GERİ ÇEKİLSİN” TALİMATI

Avigdor Liberman, Maliye Bakanlığı’ndaki yetkililere, Saraya Tiyatrosu’na ayrılan bütçenin geri çekilmesi için gereken işlemleri başlatma talimatı verdiğini kaydetti. İsrail Kanal 12 Televizyonu’na göre ise İsrail Kültür Bakanı Hili Tropper, filmin söz konusu tiyatroda gösterilmesini “utanç lekesi” olarak tanımladı.

Ürdünlü yönetmen Darin Sallam’ın imzasını taşıyan Farha (Mutluluk) filmi, İsrail askerlerinin, 1948’de köyüne düzenlediği baskına ve sivilleri katletmesine tanık olan 14 yaşındaki Filistinli bir kız çocuğunun hikayesini anlatıyor.

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