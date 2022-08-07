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James Franco’nun Fidel Castro olarak rol alması tepkilere neden oldu

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James Franco'nun Alina Of Cuba isimli filmde Fidel Castro olarak rol alması endüstride tepkiyle karşılandı. Franco'nun rol için seçilmesi ayrımcılık tartışmalarını da gündeme getirdi.
James Franco’nun Fidel Castro olarak rol alması tepkilere neden oldu

2018’de birden fazla kadın tarafından cinsel tacizle suçlanan James Franco, “Alina of Cuba” filminde Kübalı devrimci Fidel Castro olarak beyaz perdede görünmeye hazırlanıyor. Bağımsız film, Castro’nun kızı Alina Fernandez’in hikayesini anlatacak.

Fernandez, Castro’nun biyolojik babası olduğunu öğrendiğinde 10 yaşındaydı. Daha sonra sadık bir Castro karşıtı eylemci oldu ve 1993’te İspanya’ya iltica etmeden önce komünist ulustan kaçmaya çalıştığı için muhalif olarak birkaç kez tutuklandı.

Fernandez sette yaratıcı ve biyografik danışman olarak görev yapacak ve proje Oscar adayı senarist José Rivera ile ödüllü yazar Nilo Cruz tarafından yazıldı. Ancak Franco’nun rol için seçimi tepkilerle karşılandı.

John Leguizamo, cuma günü bir Instagram gönderisinde “Bu hala nasıl oluyor? Hollywood nasıl hala bizi dışlıyor ama aynı zamanda hikayelerimizi çalabiliyor?” diye yazdı.

Leguizamo sözlerine şu şekilde bitirdi: “Franco ile bir sorunum yok ama o Latin değil!”

Aktör Jeff Torres ise “Başka bir Latin-Amerikalı uyuşturucu satıcısı için seçmelere giriyorum ve James Franco Fidel Castro’yu canlandırmak için can atıyor. Latinler burada ve her yerde pis iş yapıyor.”

Baş yaratıcı yapımcı John Martinez O’Felan, oyuncu seçiminin dikkatle düşünüldüğünü ve “Hollywood’da Latin kökenli tüm oyuncuları taradığını” söyledi. Uzaktan da olsa Portekizli olan Franco’nun Castro’ya yakın bir fiziksel benzerliği olduğunu kaydetti. O’Felan, projenin kapsayıcı olmayı amaçladığını da belirtti.

Yardımcı oyuncular arasında Küba doğumlu aktörler Sian Chiong ve Rafael Ernesto Hernandez ile “Encanto”dan María Cecilia Botero da yer alıyor. “Alina of Cuba”, Kolombiya’nın Cartagena ve Bogota kentinde çekimlere başlayacak.

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