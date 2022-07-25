Jennifer Lopez’in 53. yaşına özel çıplak pozları nefes kesti

53 yaşındaki ünlü şarkıcı Jennifer Lopez, doğum gününü 219 milyon takipçisi ile tamamen çıplak olduğu seksi bir video paylaşarak kutlarken aynı zamanda markası JLo Beauty’nin yeni ürününü de tanıttı.



“Yüzümüzdeki cilde özen gösteriyoruz ama bazen bedeni ihmal ediyoruz. Vücudun kendine özgü ve benzersiz ihtiyaçlarını karşılaması için bir cilt bakımı rutini oluşturmak benim için önemliydi ve işe bu balsamla başladık” şeklinde bir açıklama yapan Lopez, doğum gününün şerefine takipçilerine balsam hediye ettiğini de söyledi.

İki çocuk annesi Lopez’in paylaşımları takipçileri tarafından beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.