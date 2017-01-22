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Kadınlardan Trump protestosu

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Kadınlardan Trump protestosu
ABD Başkanı Trump'a yönelik kadınların başı çektiği protestolar dalga dalga yayılıyor. "Kadınların direnişi" adı altında düzenlenen gösterilerin en büyüğü, başkent Washington'un ardından New York'ta düzenlendi.

ABD'nin 45. Başkanı Donald Trump'a yönelik protestolar sürüyor. 'Kadınların direnişi' (Womans March) adı altında düzenlenen gösterilerin en büyüğü, başkent Washington'un ardından New York'ta yapıldı. Donald Trump'ın göreve başlamasının ardından dört yıl boyunca sessiz kalmayacaklarını göstermek isteyen kadınlar sokaklara çıkıyor.

New York'ta Dag Hammarskjold Parkı'nda toplanan 200 bini aşkın kadına erkekler de destek verdi. Donald Trump'ı, kadınlara saygısızlık etmekle suçlayan göstericiler ellerinde, 'benim bedenim, benim seçimim', 'bedenime dokunma', 'gelecek kadınların olacak', 'benim başkanım değil', 'ellerini çek', 'sevgi nefreti yenecek' yazılı dövizler taşıyıp, Trump karşıtı sloganlar attı. Göstericiler ayrıca ABD'nin 45. Başkanı seçilen Donald Trump'ın, seçim kampanyası sırasındaki göçmenlere ve Müslümanlara yönelik söylemlerini eleştirdi.

Washington Women's March Trump Proteste (DW/M. Shwayder)

New York'taki gösteriye Belediye Başkanı Bill De Blasio'nun eşi Chirlane McCray De Blasio ve bazı sanatçılar da destek verdi.

Yürüyüşün başlaması ile birlikte Manhattan sokaklarını dolduran göstericiler, 'işte demokrasi böyledir' sloganları attı. New York'taki gösterinin 100 bin kişiyi bulması beklenirken, bunun iki katından fazla katılım olması göstericileri sevindirdi. Birinci ve ikinci caddeler arasında 47. Sokaktan başlayarak Donald Trump'ın 5. caddedeki konut ve seçim kampanyasını yürüttüğü Trump Tower'a doğru yürüyüşe katılan göstericilerden Emanuella Koch da "Kadınların eşitlik, herkesin eşitlik haklarını desteklemek buradayım. Trump'ın kadınlara saygı duyduğunu düşünmüyorum. Kendisinin bu ülkenin yönetimini temsil etme yöntemi, benim istediğim temsil etme yöntemi değil" diye konuştu. Netsane Bruckner ise, Trump'ın Amerikan değerlerini benimsemediğini, o yüzden kendisini protesto ettiğini söyledi.

Washington Women's March Trump Proteste (DW/M. Shwayder)


ABD'de kadınları sokaklara döken ve erkeklerin de desteklediği protesto gösterileri New York'un yanı sıra Washington DC, Chicago, Boston, Los Angeles'ın da bulunduğu birçok kentte de düzenlendi.

Kadınların Yürüyüşü adlı gösteriye Almanya, Finlandiya, İtalya, İngiltere, Danimarka, Yeni Zelanda, Avustralya, Çekya ve Myanmar gibi pek çok ülkeden destek geldi.

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