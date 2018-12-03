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Kahveleri Hazırlayın: Black Mirror’ın 5. Sezon Yayın Tarihi Galiba Belli Oldu

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Netflix’in başarılı bilim kurgu-gerilim serisi Black Mirror’ın 5. sezon yayın tarihi bellli oldu
Kahveleri Hazırlayın: Black Mirror’ın 5. Sezon Yayın Tarihi Galiba Belli Oldu

2017 yılının aralık ayında yayınlanan son Black Mirror sezonundan bu yana bir yıl geçti. Bu esnada yeni sezonun çekimlerini devam ettiren ekip, Londra’daki bir sokağı 1980’lerden bir sokak haline getirmişti. Wimpy Burger ve Chelsea Girl gibi döneminde çok bilinen markalar da bu sokakta yer alıyordu.

Netflix’in daha önce attığı ve kaldırdığı iddia edilen bir tweet ise bize, yeni sezonun çıkış tarihini göstermesi açısından önemli. Elbette ki görsel photoshop olabilir, yine de görseldeki tarihler ile açıklanan tarihlerin birbirini tutması dikkat çekici.

black.png

Bu listeye göre Black Mirror’ın 5. sezonu 28 Aralık’ta gösterime girecek. (Amerikalıların enteresan ölçü ve tarih sistemleri nedeniyle tarihlerde önce ay yazılıyor. Sonuçta 28 tane ay yok, ancak bir Amerikan yayınında tarih 04/07 ise bu 3 Temmuz değil 7 Nisan anlamına gelir.) Bandersnatch’in bütün sezona verilecek olan bir isim mi, yoksa sadece ilk bölümün ismi mi olacağı ise bilinmiyor.

black-001.png

Black Mirror’ın yeni sezonunda bazı değişiklikler de öngörülüyor. Bunlar arasında, ana karakterin kaderine seyircilerin karar verdiği interaktif bir bölüm gibi fikirler de var.

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