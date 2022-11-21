Kanye West, Twitter’a “Şalom” diyerek döndü

Son dönemde açıklamalarıyla büyük tepki çeken dünyaca ünlü R&B yıldızı Kanye West, hesabının yeniden açılmasının ardından Twitter'a “Şalom” mesajıyla geri döndü.

Kanye West'in Twitter hesabı, Yahudi karşıtı paylaşımları nedeniyle kapatılmıştı. Platformu 44 milyar dolara satın alan Elon Musk, West ve eski ABD Başkanı Donald Trump dahil çok sayıda tartışmalı ismin Twitter hesaplarındaki engeli kaldırdı.

West'in Yahudilerin birbirlerini selamlamak için kullandığı “Şalom” ifadesiyle dün gece Twitter'a yeniden giriş yapması, “Yine Yahudileri hedef aldı” yorumuna yol açtı.

Elon Musk da Kanye West'e yanıt vererek “Nefret ettiğini öldürme, sevdiğini kurtar” mesajını paylaştı.

Yahudileri ve ABD'deki siyahileri hedef alan sözlerinin ardından birçok ünlü marka West ile iş birliğini sonlandırdığını açıklamıştı. Tepkilerin hedefindeki ünlü şarkıcı, geçen ay verdiği bir röportajda açıklamalarından pişman olmadığını söylemişti.