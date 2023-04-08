Kanye West’in okuluyla ilgili skandal iddialar

Dünyaca ünlü şarkıcı Kanye West, bu defa da okuluyla gündemde. Donda Academy olarak anılan okulun eski öğretmenlerinin iddiaları ortalığı karıştırdı.

Müzik dünyasında fırtınalar estiren Kanye West, son yıllarda özel hayatıyla dikkat çekerken şimdi de eğitimci kimliğiyle gündemde. West’in sahip olduğu Donda Academy, okulun eski öğretmenlerinin birbirinden ilginç iddialarıyla davalık oldu.

Öğretmenlerden biri, “Hastalar tarafından yönetilen bir akıl hastanesi gibi” diye okulu tanımlarken, çocuklara günde sadece bir öğün suşi verildiğini ve kapıların dışarıdan kilitlendiğini iddia etti.

DailyMail.com tarafından ele geçirilen mahkeme belgelerinde, akademideki çocukların yerde otururken günde sadece bir öğün suşi ile beslendiklerine tanık olduklarını iddia eden Cecilia Hailey ve kızı Chekarey Byers tarafından öne sürülen iddialar yer alıyor. Ayrıca iki öğretmen de ırk ayrımına maruz kaldıklarını, maaşlarının yasadışı bir şekilde elden verildiğini iddia ediyor.

HERKES SİYAH GİYMEK ZORUNDA

Okula yöneltilen ilginç iddialar arasında; sanat eserlerindekiler dahil herhangi bir rengin sınıfa girmesinin yasaklandığı, herkesin tamamen siyah giyinmeye zorlandığı ve West’in merdivenlerden korktuğu için ikinci katta derslerin yasaklandığı yer alıyor.

Yıllığı 15 bin dolar olan akademi, 2021’de West tarafından Kaliforniya’da açıldı.

Byers, Ocak 2023’te beşinci sınıf öğretmeni olarak işe başladığını belirtirken, okulda herhangi bir güvenlik önleminin olmaması da dahil çok sayıda rahatsız edici kuralın olduğunu iddia ediyor. Hatta Byers, sorunları okul müdürüne belirttiğini ancak herhangi bir işlem yapılmadığını söylüyor.

SADECE BİR ÖĞÜN SUŞİ VERİLİYOR

Byers’ın iddiaları arasında, öğrencilere sadece bir öğün yemek verildiği, bunun da suşi olduğu da yer alıyor. Hatta okula dışarıdan su dışında herhangi bir yiyecek ya da içeceğin getirilmesi de yasak. Okulda boyama kitaplarının kullanılması da öğle yemeği ya da teneffüs için dışarı çıkmak da yine ilginç yasaklar arasında.

İddialar bu yasaklarla bitmiyor. West’in çocukların çatal veya mutfak eşyası kullanmasını istemediği; bardakların ve kaselerin yalnızca gri renkte olmasını istediği belirtiliyor. Ayrıca, davaya göre; okulda zorbalık ve saldırılar da oldukça yaygın, çünkü bunları ele alacak herhangi bir disiplin prosedürü yok.

Ek olarak, davada akademide temizlik personeli bulunmadığı da iddia ediliyor: “West kimyasal içeren temizlik ürünlerine inanmıyordu, bu nedenle öğretmenlerin yalnızca asitli su ve mikrofiber bezlerle temizlik yapmalarına izin veriliyordu.”

Okuldaki bazı öğrenciler de ünlülerin çocukları. Boston Celtics oyuncusu Jaylen Brown da akademi ziyareti sırasında bir grup Donda öğrencisiyle birlikte.

Öğretmenlerin avukatı Ron Zambrano, “Kanye West, bir okulu yönetmekte kendi kişisel ve profesyonel hayatını yönetmekte olduğu kadar kötü, öğrenciler için güvensiz ve yasa dışı bir okul ortamı yaratıyor ve davacılara ırklarına göre ayrımcılık yapıyor” dedi.

Dava hakkında konuşan Byers şunları söyledi: “Bütün bunlar için son derece üzgünüm. Kanye West için Donda Academy’de çalışmak çok büyük bir onur ve ayrıcalıktı. Ben büyük bir Kanye hayranıyım. İlk albümü satın aldığım ilk albümdü. Hâlâ müziğinden zevk alıyorum ve yeteneğini asla inkar etmeyeceğim, ancak okulla ilgili vizyonu kağıt üzerinde harika görünse de hastalar tarafından yönetilen bir akıl hastanesi gibi.”

Skandalla karşı karşıya kalan ünlü rapçi, 2021’de kurumu açtığından bu yana özel Hıristiyan okulunda sayısız sorunla karşılaştı.

Rapçinin geçtiğimiz aylarda yaptığı ırkçı açıklamalardan sonra Donda Academy’deki Yahudi çalışanlar topluca iş bırakırken, veliler de West’in yarattığı imparatorluğun iflas etmesinden sona okulun da kapanacağına dair konuşmalar yüzünden isyan çıkardı. Hatta okulun kapılarını kapatacağına inanılsa da gizli akademinin aslında yeri Simi Vadisi’ne taşıdığı geçen yıl ortaya çıktı.