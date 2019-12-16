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“Karagöz ve Sihirli Sebzeler” çocuklarla buluştu

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XVI. Tiyatro Günleri kapsamında, Lefkoşa Belediye Tiyatrosu “Karagöz ve Sihirli Sebzeler” adlı oyunuyla bugün minik sanatseverlerle buluştu.
“Karagöz ve Sihirli Sebzeler” çocuklarla buluştu

Güzelyurt Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, Güzelyurt AKM’de saat 10:00 ve 11:00 olmak üzere iki seans sahnelenen oyunu belediye sınırlarına bağlı ilkokul öğrencileri izledi.

Yazarlığını ve yönetmenliğini İzel Seylani’nin yaptığı oyunda, karagöz eşeği Garacocco’yla birlikte sihirli sebzelerin peşinde, sağlıklı beslenmenin yolunu arıyor.

Minik izleyicilerin beğenerek izlediği oyunda çocuklara yönelik eğitici mesajlar veriliyor.

Sağlıklı yaşamanın önemine dikkat çeken oyunda, Surlariçi bölgesinin kültürel-tarihi öneme sahip Girne Kapısı, Samanbahçe, Dikilitaş, Büyük Han ve Bandabuliya mekanları da tanıtılıyor.

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