KKTC'den çıkış yaparken yakalandı

Ezer, teminata maksatlı mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede olguları aktaran polis memuru İlayda Ahmetoğlu, 27 Haziran 2023 tarihinde saat 18.00 raddelerinde Lefkoşa'da Şht.Ahmet Ali Mulla Sokak üzerindeki ikametgahın garajı içerisinde bulunan ve Hüseyin Ballı'ya ait LL 502 plakalı Ford Focus marka aracın içerisindeki çantada bulunan para cüzdanında muhafaza edilen 2000 sterlin ,400 ABD Doları,500 euro ve 20 TL paranın çalındığını söyledi.

Polis, incelenen kamera görüntüleri sayesinde zanlının eşkal ve kimliğinin belirlendiğini açıkladı.

Polis, zanlının 6 Temmuz 2023 tarihinde Girne Turizm Limanı’ndan çıkış yapmak isterken tespit edilerek, mahkeme emri gereği tutuklandığını açıkladı.

Polis memuru Ahmetoğlu, tutuklanan zanlının ifadesinde suçunu kabullendiğini belirtti. Soruşturmanın tamamlandığını belirten polis memuru zanlının davasında hazır olması maksadı ile uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker zanlının davasında hazır olması maksadı ile 45 günü aşmayan bir süre hükümsüz tutuklu olarak cezaevinde beklemesi emir verdi.