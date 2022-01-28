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“Kleopatra’ nın Niyeti Neydi?” ARUCAD Art Space’ te Açıldı

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“Kleopatra’ nın Niyeti Neydi?” ARUCAD Art Space’ te Açıldı
“Kleopatra’ nın Niyeti Neydi?” ARUCAD Art Space’ te Açıldı

‘Kleopatra’nın Niyeti Neydi?’ adlı sergi Lefkoşa’daki ARUCAD Art Space’te açıldı.

Sergide; Andaç Arslan, Dize Kükrer, Elçin Şener, Emin Çizenel, Eser Keçeci, Hayati Evren, Hee (Ju) Im, Heeyun Im, Hüseyin Özinal, Sofia Iva, Vedia Okutan ve Yağmur Bayhanlı’nın çalışmaları yer alıyor.

‘Fluxus Hareketi’ sanatçıları ile öne çıkan ‘posta sanatını’ sunan sergi,  temasını Alexxa Gotthadrdt’ın, Mısır’ın son firavunu olan Kleopatra’nın bir halı içerisine saklanıp gizlice Jül Sezar’ın odasına gelerek ittifak kurmayı amaçladığı, ‘A Brief History of Mail Art, from Cleopatra to Miranda July’ isimli makalesinden alıyor.

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Eserler ayrıca gerçek kartpostal boyutunda tasarlanarak, sergi süresince orijinal eserlerle birlikte satışa sunuluyor.

‘Kleopatra’nın Niyeti Neydi?’ sergisi, Lefkoşa’daki ARUCAD Art Space’te 5 Mart tarihine kadar ziyaret edilebilecek.

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