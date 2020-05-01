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Korona günlerinde “Bahar”

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Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için Sanatçı Ayipjan Tashtemirov, korona günlerinde “Bahar” adını verdiği heykelini sanatseverlerin beğenisine sundu
Korona günlerinde “Bahar”

Dünya genelinde yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılması ile birlikte sanatçılar da salgını ve mücadeleyi kimi zaman tuvallere, kimi zaman seramiklere kimi zaman da heykeller ile anlatmayı sürdürüyor

 

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre heykel sanatçısı Ayipjan Tashtemirov , “Bahar” adını verdiği eserinde kadın temasını işleyerek, Kadını dört aşamada anlatıyor; ‘Çocukluk, Kızlık, Annelik ve Yaşlılık.’ Her bir aşamanın eşsiz deneyimleri ile güzel olduğunu belirten sanatçı; Çocukluğun filiz gibi hayata başlıyor oluşunu, Kızlık aşamasının yaz gibi, mutluluk ve sevinçle dolu oluşunu, Annelik aşamasının sonbahar gibi, şefkat ve aşk ile dolu oluşunu ve Yaşlılık aşamasının da kış gibi, bilgelik ve  özenle kadının imajını güzelleştirdiğini vurguluyor.

Sanatçı Ayipjan Tashtemirov; “Bu heykelde kadının hayatındaki bahar dönemini görüyoruz. Tıpkı filiz gibi hayatına başlıyor onun güzelliği daha yeni açılıyor. Bu heykelde kadının  imajını geliştirmek için bazı semboller kullandım. Kadının eteğindeki on iki bukle, on iki ayı simgeliyor. Heykeldeki daire, yaşamın döngüsel doğasını ve mevsim değişimini sembolize eder.  Dairedeki dört ışık ise dört mevsimi sembolize eder.” Ifadelerini kullandı

Sanatç Ayipjan Tashtemirov ayrıca günümüz vebası olan koronavirüsten bir an evvel kurtulabilmek için sabırla, gerekli önlem ve tedbirleri alarak, yeni baharlar yaşanacağına inanç belirtip sağlıklı günler diledi.

Açıklamada, Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için hergün ayrı bir sanatçı tarafından ortaya çıkarılan eserlerin, koronavirüs günlerinde tecrit ve karantinaya rağmen sanat ile verilen mücadeleyi farklı bakış açılarıyla paylaşmaya devam edileceği bildirildi.

Ayipjan Tashtemirov kimdir?

1979 yılında Kırgızistan Cumhuriyeti Batken bölgesinde, Kulunda köyünde doğdu. 1991 yılında sanat akademisine girdi. 1997 yılında sanat-tasarım fakültesinden mezun oldu. 1997-2002 yıllarında Kırgızistan Cumhuriyetindeki Turgunbai Sadykov Ulusal Sanat Akademisi'nde okuduMezun olduktan sonra2003-2004 yıllarında Kırgızistan Cumhuriyeti Ulusal Sanat Akademisi'nde öğretmen olarak görev  yaptı . 2004-2005 yıllarında müze restorasyonu yaptı. 1998 yılında , ‘Meerim vakfında düzenlenen  Altyn Balalyk’  sempozyumuna katıldı. 1999 yılında Osh 3000 adlı sempozyumuna katıldı. 2000 yılında Celal-Abad'daki "Park heykelleri" sempozyumuna katıldı. 2001 yılında Bişkek'teki "Yüzyılın Genç Yetenekleri" sergisine katıldı. 2006 yılından bu yana özel şirket "AYAR" da heykeltıraş olarak çalışmaktadır.

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