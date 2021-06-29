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Kuir Kıbrıs Derneği Actiwetea ile Homofobi, Bifobi ve Transfobi Karşıtı Buluşma Gerçekleştirecek

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Yerel Buluşma 29 Haziran Salı günü saat 19:00’da çevrimiçi düzenlenecektir. 
Kuir Kıbrıs Derneği Actiwetea ile Homofobi, Bifobi ve Transfobi Karşıtı Buluşma Gerçekleştirecek

Avrupa Birliği tarafından Kıbrıslı Sivil Toplum İş Başında VI Hibe Programı kapsamında finanse edilen ve Kuir Kıbrıs Derneği tarafından yürütülen “Renklerin Çeşitliliği” Projesi yerel örgütlenmelerin artırılmasına yönelik proje kapsamında beşinci yerel buluşmasını Actiwetea ile gerçekleştirecek. Yerel Buluşma 29 Haziran Salı günü saat 19:00’da çevrimiçi düzenlenecektir. 

Lezbiyen, gey, biseksüel, trans, interseks ve dahası (LGBTİ+) tüm renklerin birlikte var olabildiği bir Kıbrıs için Kuir Kıbrıs Derneği bu kez Actiwetea ile buluşuyor.

LGBTİ+ mücadelesinin sadece Lefkoşa ve Mağusa merkezli değil Kıbrıs’ın kuzey kesiminde sürdürülebilmesi, adanın çeşitli yerlerinde yaşanan ayrımcılık ve ötekileştirmenin son bulması için proje kapsamında düzenlenecek beş buluşmadan ilki Mesarya’da, ikincisi Morphou/Omorfo’da, üçüncüsü İskele/Trikomo’de, dördüncüsü çeşitli bölgelerde yaşayan gençlerin oluşturduğu Kıbrıslı Gençler Toplumda Öne Çıkıyor Platformu ile geçtiğimiz hafta gerçekleşti. Bu kez de yine çeşitli bölgelerde yaşayan üniversiteli gençlerin oluşturduğu Actiwetea ekibiyle çevrimiçi buluşulacak.

Homofobi, Bifobi ve Transfobi Karşıtı Buluşma kapsamında, Kuir Kıbrıs’ın genel işleyişi hakkında kısa bir sunum sonrasında, Haziran Ayı’nın Onur Ayı olması sebebiyle Onur Ayı ve önemi tartışılacak.

Ayrımcılık ve ötekileştirmenin son bulduğu bir Kıbrıs için Homofobi, Transfobi ve Bifobi Karşıtı Buluşma zamanı!

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