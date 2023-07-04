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Lefkosa'da yangın! Apartman dairesinde zarara neden oldu...

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Lefkoşa’da apartman dairesinde çıkan yangın zarara neden oldu.
Lefkosa'da yangın! Apartman dairesinde zarara neden oldu...

Lefkoşa’da dün saat 22.00 sıralarında, Dilmurat İbrahimov’un kaldığı apartman dairesinde, muhtemelen yatak odasında bulunan faal durumdaki çoklu elektrik prizinin kısa devre yapması sonucu yangın çıktı.

İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında, yatak odası içerisindeki yatak, dolap, korniş, komodin ve vantilatör ile ikametgah içerisindeki ahşap kapılar yanarak, çıkan ısıdan dolayı ise tüm ikametgahın duvarları islenerek, zarar gördü.

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