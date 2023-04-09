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Leonardo DiCaprio kara para aklama ve rüşvet davasında ifade verdi

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ABD'li aktör Malezya devlet varlık fonundan iç edilen milyarlarca doların aklanmasıyla ilgili davada tanık sandalyesindeydi.
Leonardo DiCaprio kara para aklama ve rüşvet davasında ifade verdi

ABD'li aktör Leonardo DiCaprio, Washington'daki federal mahkemede Malezya devlet varlık fonu 1MDB'de yaşanan yolsuzluk skandalıyla ilgili ifade verdi.

1990'ların ikonik hip-hop grubu The Fugees'in bir üyesi olan Pras Michel'in, kaçak durumdaki Malezyalı finansçı Jho Low'un 2012'de seçimlerde Obama kampanyasına para aktarmasına yardımcı olduğu iddia ediliyor.

Jho Low ayrıca Malezya devlet varlık fonundan milyarlarca doların çalınması ve aklanmasını organize etmekle suçlanıyor.

DiCaprio'nun davayla ilgisiyse Low ile uzun yıllardır devam eden ilişkisinden kaynaklanıyor. Low aynı zamanda DiCaprio'nun başrolünde oynadığı The Wolf of Wall Street (Wall Street Kurdu) filminin finansörlerinden biriydi.

İddialara göre Michel, Low'un iç ettiği milyonlarca doları ABD'ye aktarması için bir kanal işlevi gördü. Savcılık, Haziran-Kasım 2012'de Low'un 21 milyon dolardan fazla bir miktarı Michel'in hesaplarına aktardığını öne sürdü.

Daha sonra bu paranın Michel tarafından Obama'ya bağış yapan 20 kişiye aktarıldığı ve bu şekilde paranın kaynağının saklandığı iddia edildi.

Leonardo DiCaprio, Low ile 2010'da Las Vegas'ta bir doğum günü partisinde tanıştığını söylerken, "Onun Abu Dabi ve Malezya'da çok sayıda farklı bağlantısı olan büyük bir iş insanı olduğunu anladım" diye konuştu.

Tanık sandalyesinde oturan DiCaprio, Michel'le ise 1990'larda bir konser sonrası sahne arkasında tanıştığını ifade etti.

Low'un ünlü isimlerden oluşan grupları özel jetine alarak Brezilya'daki Dünya Kupası gibi özel etkinliklere götürdüğünü söyleyen DiCaprio, Low ile birlikte Avustralya'ya yeni yılı kutlamaya gittiğini, ardından aynı gün Las Vegas'a uçarak yeni yılı ikinci kez kutladıklarını belirtti.

ABD'li aktör bu seyahatlerin bazılarında Pras Michel'in de bulunduğunu belirtti.

DiCaprio, Low'un filmine yaptığı yatırımla ilgili ekibinin ve stüdyonun gerekli incelemeleri yaptığını ancak bir sakınca görmediğini ifade etti.

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