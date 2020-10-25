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Lewis Hamilton Formula 1’de Michael Schumacher’in birincilik rekorunu kırdı

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Andrew BensonKıdemli F1 Yazarı
Lewis Hamilton Formula 1’de Michael Schumacher’in birincilik rekorunu kırdı

Lewis Hamilton bugünkü Portekiz Grand Prix'inde kazandığı birincilikle Michael Schumacher'e ait en fazla birinci olma rekorunu kırdı.

Alman pilot Schumacher bu rekoru 19 yıldır elinde bulunduruyordu.

Yarışın başlangıcında üçüncü sıraya gerileyen Hamilton, 20. turdan itibaren birinci sıraya yerleşti ve pozisyonunu kaybetmeden 92. zaferine ulaştı.

Yarışın ardından konuşan Hamilton bu başarıya tamamen takımı sayesinde ulaştığını söyledi ve "Bugün geldiğim noktayı eskiden yalnızca hayal edebilirdim. Hepimiz aynı hedefe doğru ilerliyoruz ve başarımızın arkasında da bu var" dedi.

İngiliz pilot Hamilton bu zaferiyle birlikte sezon sıralamasındaki liderliğini de pekiştirdi. Birinci sırada yer alan Hamilton'un 256 puanı bulunuyor. İkinci sırada ise F179 puanla Finlandiyalı takım arkadaşı Valtteri Bottas bulunuyor.

Hamilton sezonu bu şekilde tamamlarsa yedinci şampiyonluğuna ulaşacak ve Schumacher'in bu alandaki rekorunu egale edecek.

F1 sezonu önümüzdeki hafta sonu İtalya'daki Imola pistinde devam edecek.

Tarihsel, zorlu ve popüler bu pistte 2006'dan beri ilk defa F1 yarışı düzenlenecek.

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