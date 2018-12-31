Türkiye'de eşcinsel toplumun dergisi olan GMag eşcinsellerle ilgili önemli bir liste yayınladı. Listede "LGBT Topluluğunun 2019’da Bırakması Gereken 4 Huy" başlığı kullanıldı.

İşte detaylar.

Güzel bir yıl geride kalıyor. LGBT için oldukça bereketli geçen yıl, çok daha iyi hale getirilebilir.

2019’da LGBT topluluğu olarak geride bırakmayı başarabilirsek hayat kalitemizi arşa çıkaracak bazı davranışları gözlemledik ve sunmaya karar verdik.

Yeni bir yıl, yeni bir ben! Bunlardan artık kurtulmamız lazım.



Lüzumsuz Twitter Tartışmalarına Girmek



Twitter eğlenceli bir platform. Bazen de bazı konular için farkındalık yaratmak veya ciddi konular konuşmak için kullanılıyor.

Gelgelelim, LGBT topluluğu bazen kendi içinde çelişen bir tutum içine girebiliyor. Günlük hayatta ponçik ve arkadaş canlısı bazı kişiler, internette herkese adalet dağıtan, dışlayıcı bir dil kullanan canavarlara dönüşebiliyor.

Twitter’ın birbirimizle konuşmak, iletişimde olmak ve birbirimizi tanımak için kullanılabileceğini hatırlatmakta fayda var. Birbirimizle kavga ederek kullanmak, Twitter’ın potansiyelini harcamak olur.

Eleştiri / Yorum Yaparken Uçmak



Pop kültürü, kuir filmler, LGBT çiftler ve genel olarak medya… Bunların hepsi eleştirilebilir ve daha iyisi için eleştirilmeli de.

Fakat bir düşünsel eseri veya medyaya ağız açıp göz yummadan evvel, eleştiriye konu olacak eserin geçmişini, göndermelerini değerlendirmek duygusal yorumlardan daha öncelikli.

Eleştiri de yorum da düşünsel yapıtlardır ve düşünsel bir yapıtı yayınlamadan önce düşünmeden geçmemelisiniz.

Gay ya da Lezbiyenlerin Irkçılık, Bifobi veya Transfobiden Muafmış Gibi Davranması



Bir konuda dışlanmış ya da azınlık sayılabilecek bir konumdaysanız, diğer konularda dışlanmış ya da azınlık sayılabilecek kişilerle otomatik olarak aynı takımdasınız diye bir şey yok.

Konuşma şekliniz, davranışlarınız ve kelimeleriniz bu gruplardaki insanları kırabilir.

Farkında olmadan lezbiyen ve ırkçı olabilirsiniz. Gay ve mizojinist olabilirsiniz. Biseksüel ve transfobik olabilirsiniz. Bu liste uzatılabilir, ama umuyoruz ana fikri yakaladınız.

Detaylarına Karar Vermeden Temsil Edilmeyi İstemek



LGBT ‘lerin medyada temsil edilmesi, fikirlerin değişmesi ve toplumun dönüşmesi adına oldukça önemli bir olay.

Temsil edilelim, edilelim de, nasıl edildiğimiz de bir o kadar önemli değil mi? Gerçeklikten tamamen uzak ve basmakalıp görüşlere dayandırılarak oluşturulmuş bir LGBT dizi karakteri, gerçekten ihtiyacımız olan bir şey mi?

Beklentilerimizi biraz daha netleştirip yükseltmekte hiç bir zarar yok. LGBT, her şeyin EN iyisini hakediyor.