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Limasol Karnavalı sona erdi

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10 gün boyunca süren Limasol Karnavalı sona erdi.
Limasol Karnavalı sona erdi

Her yıl, Paskalya yortusu öncesindeki perhizin başlangıcı olan "Kathara Deftera"dan (Temiz Pazartesi) 11 gün önce düzenlenen ve 10 gün süren Limasol karnavalının, Pazar günü yapılan büyük şenlikle birlikte sona erdiği bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, yaklaşık 30 bin karnavalcının katıldığı etkinliğin, çeşitli dans gösterilerine ve renkli görüntülere sahne olduğunu yazdı.

Haberde, Rumların Corona virüsüne aldırış etmeksizin, dün, “Temiz Pazartesi” nedeniyle toplanarak nehir kenarlarında piknik yaptıkları ve perhize başladıkları kaydedildi.

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