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LTB Paylaşım Mutfağı’nda ‘Sağlıklı Paylaşım’

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Lefkoşa Türk Belediyesi’nin (LTB) ülke yerel yönetiminde bir ilk olarak hayata geçirdiği, LTB personelinin özverili çalışmaları ile duyarlı bireyler, kurum ve kuruluşların katkıları ile birlikte hizmet veren Paylaşım Mutfağı, gelecek nesillerin de sağlıkl
LTB Paylaşım Mutfağı’nda ‘Sağlıklı Paylaşım’

Lefkoşa Türk Belediyesi’nin (LTB) ülke yerel yönetiminde bir ilk olarak hayata geçirdiği, LTB personelinin özverili çalışmaları ile duyarlı bireyler, kurum ve kuruluşların katkıları ile birlikte hizmet veren Paylaşım Mutfağı, gelecek nesillerin de sağlıklı yetişmesine katkıda bulunuyor.

Bu kapsamda LTB’nin Surlariçi’nde başlattığı İngilizce kurslarına katılan çocuklar, uzman diyetisyen Aysel Kanioğluları eşliğinde önce tarihi Bandabuliya çarşısında meyve alışverişi yaptı, ardından da çarşı içinde bulunan LTB Paylaşım Mutfağı’na geçerek, birlikte sağlıklı ara öğünler hazırladı.

 

Başkan Harmancı da çocuklarla birlikte zaman geçirdi

Çocuklar önce meyveleri yıkadı, ardından da mutfak personelleri ile sağlıklı ara öğünleri hep birlikte hazırladı. Çocuklara dengeli beslenme konusunda bilgiler veren Kanioğluları, meyve tüketiminin önemine vurgu yaptı.

Paylaşım içinde yapılan bu kahvaltıyı LTB Başkanı Mehmet Harmancı da ziyaret etti, çocukların hazırlıklarına yardımcı oldu ve hazırlanan öğüne eşlik etti.

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