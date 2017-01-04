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LTB’nin “2.Engelsiz Sanat Gecesi” 6 Ocak’ta

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LTB’nin “2.Engelsiz Sanat Gecesi” 6 Ocak’ta
Girne-Değirmenlik Dağyolu’nda meydana gelen elim trafik kazası nedeniyle ertelenen “2.Engelsiz Sanat Gecesi” 6 Ocak Cuma gecesi gerçekleştirilecek.

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) tarafından 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle organize ettiği ve Girne-Değirmenlik Dağyolu’nda meydana gelen elim trafik kazası nedeniyle ertelenen

“2.Engelsiz Sanat Gecesi” 6 Ocak Cuma gecesi gerçekleştirilecek.

Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Büyük Kütüphanesi Salon 4’te saat 19:00’da yapılacak olan  etkinlikte, Kıbrıs İşitme Konuşma Engellileri Vakfı (KİKEV), Lefkoşa İş Özel Eğitim Merkezi, Lefkoşa Özel Eğitim Merkezi, Özel Eğitim Vakfı (ÖZEV) ile LTB Çocuk Korosu, LTB Engelsiz Dans Okulu öğrencilerinin gösterileri yer alacak.  Gecede ayrıca, Yükselen Deniz ile Mehmet Geçit tarafından  müzik dinletisi de sunulacak.Girişin ücretsiz olduğu etkinlikte Algım Özel Eğitim Merkezi öğrencilerinin resim sergisi de ziyaret edilebilecek.  

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