  • BIST 95.416
  • Altın 204,406
  • Dolar 5,2031
  • Euro 5,8967
  • Lefkoşa 12 °C
  • Mağusa 13 °C
  • Girne 13 °C
  • Güzelyurt 11 °C
  • İskele 13 °C
  • İstanbul 7 °C
  • Ankara 2 °C
FLAŞ HABERPolis'te neler oluyor? Şimdi CANLI YAYINDA DETAY TV'de CANLI YAYIN- TIKLA İZLE

“Macbeth Art” çalışmalarına başladı

»
Eğitim, kültür, sanat, tiyatro ve konser alanlarında faaliyet göstermek üzere geçtiğimiz aylarda kurulan Macbeth Art çalışmalarına başladı.
“Macbeth Art” çalışmalarına başladı

Türkiye’de faaliyet gösteren Tiyatro Keyfi’nin kardeş kuruluşu olan Macbeth Art, sanat alanında 4 yaşından itibaren değişik yaş gruplarına eğitimler verecek.

Dünya çağında prodüksiyonlar gerçekleştirerek KKTC’nin tanınmasına destek olmayı amaçlayan Macbeth Art, Türkiye’deki önemli yapımları KKTC’ye taşıyarak ülkenin kültür ve sanat ortamının zenginleştirilmesine destek olmayı da hedefliyor.

İlk organizasyonunu Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı himayesinde, Tiyatro Keyfi’nin yapımı olan Gözlerin Ardında Müzikal’i KKTC’ye getirerek gerçekleştiren Macbeth Art, 15 Aralık’ta  Kırık Boynuzun Hikayesi ve Öylesine Hikayeler oyunlarını, 16 Aralık’ta ise Okan Bayülgen Show’u KKTC seyircisiyle buluşturacak.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Hazar Ergüçlü'nün sevgilisi Onur Ünlü'nün yeni filmi olay yaratacak23 Kasım 2018 Cuma 14:44
  • Beren Saat Netflix dizisi için rol arkadaşını seçti22 Kasım 2018 Perşembe 17:13
  • Müslüm filminin senaryosu gerçek değil21 Kasım 2018 Çarşamba 17:50
  • Netflix yeni Türk dizisi için Beren Saat ile anlaştı21 Kasım 2018 Çarşamba 11:57
  • Türk dizileri dünya birincisi!20 Kasım 2018 Salı 16:43
  • Bohemian Rhapsody: Film ile Queen'in gerçek hikayesi arasındaki 5 fark16 Kasım 2018 Cuma 11:35
  • Kıbrıslı Türk yapımı "Kısmet" bu kez Florida'da gösterime girdi16 Kasım 2018 Cuma 10:33
  • Uluslararası Kuzey Kıbrıs Müzik Festivali yarın 3 Basses konseri ile final yapıyor15 Kasım 2018 Perşembe 12:56
  • Hazar Ergüçlü'nün rol aldığı Netflix dizisinin fragmanı yayınlandı15 Kasım 2018 Perşembe 11:23
  • Hollanda'da katalog fiyatı 800 euro olan imzasız resim yarım milyona satıldı15 Kasım 2018 Perşembe 10:14
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti