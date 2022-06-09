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MÇ Voleybol Akademi ile İyilikte Yarışalım Voleybol Şenliği yarın gerçekleştiriliyor

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MÇ Voleybol Akademi Kıbrıs Vakıflar İdaresi sponsorluğunda 10 Haziran 2022 tarihinde saat 17.00’da Atatürk Futbol Antrenman sahasında “İyilikte Yarışalım Voleybol Şenliği” adı altında düzenleyeceği etkinlikle birlikte 1. yılını kutluyor.
MÇ Voleybol Akademi ile İyilikte Yarışalım Voleybol Şenliği yarın gerçekleştiriliyor

Ülkemizi yurt dışında da temsil eden Kıbrıslı Türk Milli Voleybolcu Merve Çelebi’nin Balkan, Avrupa ve Türkiye’de şampiyonlukları bulunmaktadır.

Saat 20.30’a kadar sürecek olan şenlikte gençler için çeşitli aktiviteler yer alacak. 7-16 yaş gruplarının kendi aralarında yapacakları Voleybol maçı sonucunda galip gelen takım MÇ Voleybol Akademi antrenörleri ile birlikte maç yapma fırsatını yakalayacaklar.

MÇ Voleybol Akademinin Kurucu Başkanı Merve Çelebi “Akademi olarak amacımız öncelikle sağlıklı sosyal bireyler yetiştirmek ve sporun tüm yaşantılarında devam etmesini sağlıyor. İlerleyen zamanlarda ise ülkemizi temsil eden başarılı sporcular yetiştiriyor. İnşallah ilerde Kıbrıs’ın her bölgesine Akademimi açıp tüm çocuklara güzel bir gelecek sağlamak istiyorum” diyerek gençlerimize umut ışığı oldu.

Düzenlenecek olan şenlikte çeşitli stantlar kurularak maç aralarında gençlerin eğlenebileceği oyunlar oynanacak. 

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