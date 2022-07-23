Meghan Markle yardım için gittiği Afrika’da moda çekimi mi yaptı?

2020 yılında eşi Prens Harry ile birlikte İngiliz Kraliyet Ailesi'nden ayrılan Sussex Düşesi Meghan Markle'ın, Ruanda'ya yaptığı bir gezinin ayrıntıları ortaya çıktı.

21 Temmuz’da piyasaya çıkan, Tom Bower’ın, Meghan Markle ve İngiliz Kraliyet Ailesi arasındaki ilişkileri anlattığı “İntikam” isimli kitap ses çıkarmaya devam ediyor.

Daily Mail’de yer alan habere göre, Bower, 40 yaşındaki Markle’ın, yardım amaçlı gittiği bir yerde moda çekimi yaptığını iddia ediyor.

Markle, Ocak 2016’da World Vision Canada tarafından, Afrika ülkesi Ruanda’da su kuyuları inşa etme çalışmalarını tanıtmaya davet edildi.

Tom Bower…

FIRSATA MI ÇEVİRDİ?

Bower ise, Markle’ın birinci sınıf biletle Ruanda’ya uçtuğunu, moda fotoğrafçısı Gabor Jurina’nın kendisine eşlik ettiğini, kendi saç ve makyaj sanatçısı olduğunu iddia ediyor.

Kitabı için Markle’a yakın olmayan insanlarla konuştuğunu itiraf eden Bower, muslukla oynayan çocuklarla çekim yaptıktan sonra Sussex Düşesi’nin Jurina ve bazı gençlerle fotoğraf çekmek için “ortadan kaybolduğunu” iddia ediyor.

“Bir moda çekimi için fon olarak ıssız bir Afrika köyünü kullanan ünlüler akıllara durgunluk verici idi” sözleriyle şaşkınlığını ifade eden Bower’a, Markle cephesinden henüz bir cevap gelmedi.