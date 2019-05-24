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Meslek Liseleri Arası Bilgi Beceri Yarışmaları DAÜ Turizm Fakültesi ev sahipliğinde gerçekleştirildi

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Her yıl büyük bir ilgi ile izlenen Meslek Liseleri Arası Bilgi Beceri Yarışmaları’nın Turizm dalındaki yarışmaları, bu yıl Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) sponsorluğunda, DAÜ Turizm Fakültesi ev sahipliğinde gerçekleştirildi.
Meslek Liseleri Arası Bilgi Beceri Yarışmaları DAÜ Turizm Fakültesi ev sahipliğinde gerçekleştirildi

DAÜ Turizm Fakültesi uygulama mutfakları ile Tower Bar’da gerçekleştirilen yarışmalarda Meslek Lisesi öğrencileri, mutfak dalında “Yerel Mutfak Yarışması” ile “Sepet Yarışması” servis dalında ise “Kokteyl” ve “Kat Hizmetleri” yarışmalarında kıyasıya yarıştı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı, Mesleki Teknik Öğretim Dairesi’nin organizasyonu ile gerçekleştirilen söz konusu yarışmaya; Karpaz Meslek Lisesi, Haydarpaşa Ticaret Lisesi, Güzelyurt Meslek Lisesi ve Gazimağusa Meslek Lisesi öğrencileri katıldı. Yerel mutfak için 14, Sepet yarışması için 12, Servis için 4 ve Kokteyl yarışmalarında ise 12 öğrenci olmak üzere toplam 42 öğrenci dereceye girmek için tüm hünerlerini sergiledi. “Sepet Yarışması” kategorisinde Ayhan Aşçıoğlu, Gökhan Mutlu, Esat Kastanbollu, Gökhan Özdemir, Kurtuluş Özbaşar, Pınar Barut, Ali Damdelen, Aytaç Yıldırım, Barbaros Alta, Nafiya Güden ve Erhun Ekşici, “Yerel Mutfak” kategorisinde Selim Yeşilpınar, Mustafa Şah, Mine Adalıer, Münevver Gürel ve Zihni Türksel, “Kokteyl” kategorisinde Salih Doğrusöz, Orhan Uludağ, Tahir Taşlı ve Hüseyin Mirillo, “Servis” kategorisinde Serdar Oktay, Hüseyin Bozdağlar ve Koral Karamanoğlu, “Kat Hizmetleri” kategorisinde ise Nesrin Menemenci, Nazmi Buldanlıoğlu, Rüchan Kayaman ve Ömür Can jüri üyesi olarak yer aldı.

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“Günümüzün  En Heyecan Verici ve Geçerli  Mesleği ”

KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı, Mesleki Teknik Öğretim Dairesi Müdür Muavini Gülşen Hocanın, yarışmada uluslararası yarışmalarda kullanılan kuralları uyguladıklarını ve bunun öğrencilerin kendilerini uluslararası yarışmalara hazırlaması bakımından önemli olduğunu ifade etti. KKTC’de mutfak sanatları denildiğinde akla gelen ilk isim olan Mustafa Şah da gençlerin neler yaratabileceklerini gösterdiği bu yarışma ile tecrübelerini ve yaratıcılıklarını artırdıklarını ifade etti. DAÜ Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hasan Kılıç ise gençlerin üretimlerini görmekten dolayı büyük mutluluk duyduklarını belirterek, turizm, aşçılık veya gastronomi alanında kariyer yapmak isteyen genç lise öğrencilerine başarılar diledi. KKTC’de gün geçtikçe açılan otellerin yeni istihdam olanakları yarattığını da ifade eden Prof. Dr. Kılıç, günümüzün ve geleceğin mesleği olan turizm ve gastronominin öğrenciler için büyük fırsatlar sunduğunu vurguladı.

Yarışmaya katılan ve oldukça heyecanlı oldukları gözlenen lise öğrencileri de, DAÜ TV’ye verdikleri röportajlarda yarışmayı çok beğendiklerini, DAÜ Turizm Fakültesi’nin kendilerine sunduğu olanaklardan etkilendiklerini ve yarışmada derece almak için ellerinden geleni yaptıklarını belirttiler. Kendilerinden daha küçük olan ve bu mesleği seçmek isteyen öğrencilere de çeşitli tavsiyelerde bulunan yarışmacılar, bu mesleğin severek yapılması gerektiğine işaret ederek, yaratıcılığın önemine dikkat çektiler. Meslek Liseleri Arası Bilgi Beceri Yarışmaları’nın ödülleri, tüm branşlar için 31 Mayıs 2019 tarihinde Lefkoşa’da düzenlenecek olan törenle sahiplerini bulacak.

 

 

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