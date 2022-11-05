Nöbetçi Eczaneler (5 Kasım 2022)

LEFKOŞA BÖLGESİ
APAYDIN ECZANESİ
|05.11.2022 (Cumartesi)
|08:00 - 00:00
|(0392) 227 51 59
|2. Selim Cad. Arabacıoğlu Apt. Köşlüçiftlik, Lefkoşa
FATMA AŞİNA ECZANESİ
|05.11.2022 (Cumartesi)
|08:00 - 00:00
|(0533) 883 22 96
|Aliriza Efendi Cad. Dük.4 No: 38/D Ortaköy Telsim Karşısı - Turcell Yanı Lefkoşa
KIZILBAŞ ECZANESİ
|05.11.2022 (Cumartesi)
|08:00 - 00:00
|(0392) 225 32 59
|Kemal Aksay Cad. No: 43/ 2 Taşkınköy Lefkoşa
GİRNE BÖLGESİ
ERDOĞAN ÖZİKİZ ECZANESİ
|05.11.2022 (Cumartesi)
|08:00 - 00:00
|(0548) 870 84 42
|Karaoğlanoğlu Cad. Dükkan No: 160/3, Starlux Sinema yanı, Girne
GÜNDAL ECZANESİ
|05.11.2022 (Cumartesi)
|08:00 - 00:00
|(0392) 816 05 43
|Altınör Apt. A Blok Dük.2 Uğur Mumcu Bulvarı Girne Karakum Lemar karşısı
NAZIM VARIŞ ECZANESİ
|05.11.2022 (Cumartesi)
|08:00 - 00:00
|(0392) 821 30 88
|Karaoğlanoğlu Cad. Yayla Mah. No:149 Alsancak Girne
MAĞUSA BÖLGESİ
MELİKE BARBAROS ECZANESİ
|05.11.2022 (Cumartesi)
|08:00 - 00:00
|(0392) 365 42 40
|İbrahim Hasan Cad. Çanakkale Mahallesi Dük.2
REZAN ECZANESİ
|05.11.2022 (Cumartesi)
|08:00 - 00:00
|(0392) 365 69 11
|İsmet İnönü bulvarı Presidental Bulding Dük.N0:6 Gazimağusa
GÜZELYURT BÖLGESİ
NİLGÜN ECZANESİ
|05.11.2022 (Cumartesi)
|08:00 - 00:00
|(0392) 714 38 47
|25 Ecevit Cad. Güzelyurt
LEFKE BÖLGESİ
AYŞE ALTINTUĞ ECZANESİ
|05.11.2022 (Cumartesi)
|08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
|(0542) 872 69 74
|Şht. Fuat Yakup Sok. No:7 Denizli Lefke
ÜST MESARYA BÖLGESİ
SERDARLI ECZANESİ
|05.11.2022 (Cumartesi)
|08:00 - 19:00
|(0392) 376 70 06
|Serdarlı Mağusa
ALT MESARYA BÖLGESİ
GÜNER BİNBOĞA ECZANESİ
|05.11.2022 (Cumartesi)
|08:00 - 19:00
|(0392) 236 91 00
|Atatürk Cad. No: 4, Paşaköy, Alt Mesarya, Gazimağusa
İSKELE BÖLGESİ
SULTAN TOPEL ECZANESİ
|05.11.2022 (Cumartesi)
|08:00 - 22:00
|(0392) 330 17 20
|Makenzi Cad. Dük. No: 6, Ottoman yanı, İskele
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