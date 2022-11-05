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Nöbetçi Eczaneler (5 Kasım 2022)

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Nöbetçi Eczaneler (5 Kasım 2022)
Nöbetçi Eczaneler (5 Kasım 2022)

LEFKOŞA BÖLGESİ

APAYDIN ECZANESİ

 05.11.2022 (Cumartesi)
 08:00 - 00:00
 (0392) 227 51 59
 2. Selim Cad. Arabacıoğlu Apt. Köşlüçiftlik, Lefkoşa

 

FATMA AŞİNA ECZANESİ

 05.11.2022 (Cumartesi)
 08:00 - 00:00
 (0533) 883 22 96
 Aliriza Efendi Cad. Dük.4 No: 38/D Ortaköy Telsim Karşısı - Turcell Yanı Lefkoşa

 

KIZILBAŞ ECZANESİ

 05.11.2022 (Cumartesi)
 08:00 - 00:00
 (0392) 225 32 59
 Kemal Aksay Cad. No: 43/ 2 Taşkınköy Lefkoşa

 

GİRNE BÖLGESİ

ERDOĞAN ÖZİKİZ ECZANESİ

 05.11.2022 (Cumartesi)
 08:00 - 00:00
 (0548) 870 84 42
 Karaoğlanoğlu Cad. Dükkan No: 160/3, Starlux Sinema yanı, Girne

 

GÜNDAL ECZANESİ

 05.11.2022 (Cumartesi)
 08:00 - 00:00
 (0392) 816 05 43
 Altınör Apt. A Blok Dük.2 Uğur Mumcu Bulvarı Girne Karakum Lemar karşısı

 

NAZIM VARIŞ ECZANESİ

 05.11.2022 (Cumartesi)
 08:00 - 00:00
 (0392) 821 30 88
 Karaoğlanoğlu Cad. Yayla Mah. No:149 Alsancak Girne

 

MAĞUSA BÖLGESİ

MELİKE BARBAROS ECZANESİ

 05.11.2022 (Cumartesi)
 08:00 - 00:00
 (0392) 365 42 40
 İbrahim Hasan Cad. Çanakkale Mahallesi Dük.2

 

REZAN ECZANESİ

 05.11.2022 (Cumartesi)
 08:00 - 00:00
 (0392) 365 69 11
 İsmet İnönü bulvarı Presidental Bulding Dük.N0:6 Gazimağusa

 

GÜZELYURT BÖLGESİ

NİLGÜN ECZANESİ

 05.11.2022 (Cumartesi)
 08:00 - 00:00
 (0392) 714 38 47
 25 Ecevit Cad. Güzelyurt

 

LEFKE BÖLGESİ

AYŞE ALTINTUĞ ECZANESİ

 05.11.2022 (Cumartesi)
 08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
 (0542) 872 69 74
 Şht. Fuat Yakup Sok. No:7 Denizli Lefke

 

ÜST MESARYA BÖLGESİ

SERDARLI ECZANESİ

 05.11.2022 (Cumartesi)
 08:00 - 19:00
 (0392) 376 70 06
 Serdarlı Mağusa

 

ALT MESARYA BÖLGESİ

GÜNER BİNBOĞA ECZANESİ

 05.11.2022 (Cumartesi)
 08:00 - 19:00
 (0392) 236 91 00
 Atatürk Cad. No: 4, Paşaköy, Alt Mesarya, Gazimağusa

 

İSKELE BÖLGESİ

SULTAN TOPEL ECZANESİ

 05.11.2022 (Cumartesi)
 08:00 - 22:00
 (0392) 330 17 20
 Makenzi Cad. Dük. No: 6, Ottoman yanı, İskele
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