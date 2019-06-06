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SON DAKİKAYakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Öğrenci Yerleştirme ve Burs Sıralama Sınavı 1 Haziran’da Yapılacak.

Nöbetçi Eczaneler 6 Haziran 2019

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Nöbetçi Eczaneler 6 Haziran 2019
Nöbetçi Eczaneler 6 Haziran 2019

Lefkoşa / İyigün Eczanesi

Muhtar Yusuf Galeria, No:2, Küçük Kaymaklı

0392 227 25 71

Lefkoşa / Laika Gökçekuş Eczanesi

Evren Paşa Caddesi, 37/3 Bereket Fırını yanı, Yenikent

0392 224 09 88

Lefkoşa / Yusuf Tandoğan Eczanesi

Mehmet Akif Caddesi, Hacıali Apartmanı No:4, Dereboyu

0392 227 23 50

Girne / Güven Eczanesi

Salih Miroğlu Caddesi, Ersoy Apartmanı, No: 9-A, Yukarı Girne

0392 815 24 09

Girne / Kandil Eczanesi

Karaoğlanoğlu Cad. E 48 Chichen Planet karşısı GAÜ Işıkları yanı Karaoğlanoğlu

0392 822 38 42

Güzelyurt / Aşar Eczanesi

Ecevit Caddesi 18b, Güzelyurt

0392 714 21 93

Üst Mesarya / Meliz Eczanesi

Lefkoşa Mağusa Anayolu Demirhan

0392 232 31 00

Alt Mesarya / Hera Akesen Eczanesi

Şht.Hüseyin Kafa Cad. No:2 Beyarmudu Pergama

05338222999

Mağusa / Çisem Eczanesi

Halil Hamza Yolu, Hasan Taçel Apartmanı, Çağ Market yanı

0392 365 40 04

Mağusa / Ören Eczanesi

Maraş sağlık ocağı karşısıTunalı Hilmi Sok.3/A Maraş

0392 366 03 91

İskele / Avicenna Eczanesi

İskele Boğaz Anayolu, Petek Pastanesi yanı

0542 855 00 15

Karpaz / Fatma Kahyaoğlu Eczanesi

Livadya Apartmanı, No: 3 Çayırova

0533 821 96 06

Karpaz / Gürsel Eczanesi

Şht.Aydın Veledddin Sok. Yenierenköy

0392 374 51 70

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