Nöbetçi Eczaneler 6 Haziran 2019

Lefkoşa / İyigün Eczanesi
Muhtar Yusuf Galeria, No:2, Küçük Kaymaklı
0392 227 25 71
Lefkoşa / Laika Gökçekuş Eczanesi
Evren Paşa Caddesi, 37/3 Bereket Fırını yanı, Yenikent
0392 224 09 88
Lefkoşa / Yusuf Tandoğan Eczanesi
Mehmet Akif Caddesi, Hacıali Apartmanı No:4, Dereboyu
0392 227 23 50
Girne / Güven Eczanesi
Salih Miroğlu Caddesi, Ersoy Apartmanı, No: 9-A, Yukarı Girne
0392 815 24 09
Girne / Kandil Eczanesi
Karaoğlanoğlu Cad. E 48 Chichen Planet karşısı GAÜ Işıkları yanı Karaoğlanoğlu
0392 822 38 42
Güzelyurt / Aşar Eczanesi
Ecevit Caddesi 18b, Güzelyurt
0392 714 21 93
Üst Mesarya / Meliz Eczanesi
Lefkoşa Mağusa Anayolu Demirhan
0392 232 31 00
Alt Mesarya / Hera Akesen Eczanesi
Şht.Hüseyin Kafa Cad. No:2 Beyarmudu Pergama
05338222999
Mağusa / Çisem Eczanesi
Halil Hamza Yolu, Hasan Taçel Apartmanı, Çağ Market yanı
0392 365 40 04
Mağusa / Ören Eczanesi
Maraş sağlık ocağı karşısıTunalı Hilmi Sok.3/A Maraş
0392 366 03 91
İskele / Avicenna Eczanesi
İskele Boğaz Anayolu, Petek Pastanesi yanı
0542 855 00 15
Karpaz / Fatma Kahyaoğlu Eczanesi
Livadya Apartmanı, No: 3 Çayırova
0533 821 96 06
Karpaz / Gürsel Eczanesi
Şht.Aydın Veledddin Sok. Yenierenköy
0392 374 51 70
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