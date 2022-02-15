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Norveç Pekin'de zirvedeki yerini korudu

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Norveç Pekin'de zirvedeki yerini korudu
Norveç Pekin'de zirvedeki yerini korudu

Çin'in başkenti Pekin'de düzenlenen oyunların 11. gününde, Alp disiplini, Kuzey disiplini, biatlon, kızak, serbest stil kayak, snowboard ve sürat pateninde madalya mücadeleleri yaşandı.

Alp disiplini kadınlar iniş yarışlarında, İsviçreli Corinne Suter, 1.31.87'lik derecesiyle altın madalya kazandı. İtalyan sporculardan Sofia Goggia ikinciliği, Nadia Delago üçüncülüğü elde etti.

Biatlon erkekler 4x7,5 kilometre bayrak yarışında Norveç, 1 saat 19.50.2'lik zamanıyla podyumun zirvesine çıktı. Bu kagetoride Fransa ikinci, Rusya Olimpiyat Komitesi üçüncü oldu.

Erkekler ikili bobsled kategorisine Alman sporcular damga vurdu. Francesco Friedrich, 3.56.89 ile altın, Johannes Lochner gümüş, Christoph Hafer de bronz madalyaya ulaştı.

Serbest stil kayak kadınlar slopestyle yarışlarında İsviçreli Mathilde Gremaud, 85.56 puanla altın madalyaya uzandı. Çinli Ailing Eileen Gu ikinci, Estonyalı Kelly Sildaru üçüncü sırayı aldı.

Kuzey disiplini 10 kilometre bireysel büyük atlama kulesinde, Norveçli Joergen Graabak, 27.13.3'lük derecesiyle altın madalya kazandı. Graabak'ın vatandaşı Jens Luraas Oftebro ikinci, Japon Akito Watabe üçüncü en iyi dereceye imza attı.

Snowboard kadınlar "big air" yarışında Avusturyalı Anna Gasser, 185.5 puanla altın madalyayı boynuna taktı. Yeni Zelandalı Zoi Synnott Sadowski ikinci, Japon Kokomo Murase üçüncü en iyi puanı elde etti.

Erkekler "big air" kategorisinde ise Çinli Yiming Su, 182.5 puanla altın madalyanın sahibi oldu. Norveçli Mons Roisland podyumun ikinci, Kanadalı Max Parrot üçüncü basamağına çıktı.

Sürat pateni kadınlar takım takipte Kanada, 2.53.44'lük derecesiyle olimpiyat rekoru kırarak altın madalyaya uzandı. Bu alanda Japonya ikinci, Hollanda üçüncü oldu.

Erkekler takım takipte ise altın madalya 3.38.08'lik derecesiyle Norveç'e gitti. Rusya Olimpiyat Komitesi gümüş, ABD bronz madalya aldı.

Norveç, madalya sıralamasında zirvede

Oyunların 11. günü sonunda 12 altın, 7 gümüş, 7 bronz madalyası bulunan Norveç, zirvedeki yerini korudu.

Genel klasmanda 9 altın, 6 gümüş ve 3 bronz madalyalı Almanya ikinci, 7 altın, 6 gümüş, 4 bronz madalyaya sahip ABD üçüncü sırada yer aldı.

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