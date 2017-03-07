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Ödüllü soruyu çözen çıkmadı

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Ödüllü soruyu çözen çıkmadı
Samsunlu emekli matematik öğretmeni 59 yaşındaki Aydın Cerit’in hazırladığı ve ödül olarak 1 adet tam Cumhuriyet altını verdiği matematik sorunusunu çözen çıkmadı.

Samsun’da emekli matematik öğretmeni evli ve 2 çocuk babası Aydın Cerit, özellikle asal sayılar üzerine yaptığı çalışmalar ve sayılar ile ilgili hazırladığı projelere dikkat çekmek için ödüllü matematik sorusu hazırladı. Üzerinde 6 saat çalışarak soruyu hazırlayan Cerit, soruyu çözüp 6 hafta içinde Samsun Öğretmen Evi’ne gelerek kendisine ulaştıran kişilere 1 adet tam Cumhuriyet altını vereceğini belirtti.

 

Geçen süre içerisinde soruyu çözen olmadığını söyleyen Cerit şunları söyledi:

"Yıllardır sayılarla ilgili çalışmalar yapıyorum. Özellikle asal sayılarla ilgili çok önemli çalışmalarım var. Hazırladığım 229 basamaklı bir sayı var. Bunları asal çarpanlarına ayırdım. Bu sayıyı üst olarak kullanıp belirtmiş olduğum 42 adet sayıdan hangilerinin asal oluğunu bulunmasını istemiş ve sorunun çözümü için 6 hafta süre vermiştim. Soruyu tam olarak çözenlere ise 1 adet tam Cumhuriyet altını verme sözü vermiştim. 6 haftalık sürede çözümleri telefon, faks, mektup ve e-posta ile gönderenler oldu. Hepsine çok teşekkür ediyorum. Bu sorum için bana yardımcı olan Samsun Öğretmen Evi çalışanı Sezai Şahin’e de teşekkür ediyorum. Sorumun tam çözümünü isteyenlere tam çözümü ulaştırılacaktır."

İşte o soru:

soru.jpg

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