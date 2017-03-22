 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 89.813
  • Altın 145,595
  • Dolar 3,6264
  • Euro 3,9156
  • Lefkoşa 15 °C
  • Mağusa 16 °C
  • Girne 16 °C
  • Güzelyurt 15 °C
  • İskele 16 °C
  • İstanbul 16 °C
  • Ankara 11 °C
SON DAKİKAPolisten önemli duyuru!

Orwell Ödülü uzun listesi açıklandı

»
Orwell Ödülü uzun listesi açıklandı
Her yıl en iyi politik kitap ve gazete yazısına verilen Orwell Ödülleri’nin uzun listesinde antropolojiden siyasete, tarihten anıya pek çok türde kitap yer alıyor

George Orwell adına düzenlenen ve yazarın “politik yazıları bir sanata dönüştürme” tutkusu uyarınca yazılan en iyi politik kitap ve gazete yazısına verilen Orwell Ödülleri’nin uzun listesi açıklandı. Bu yıl 14 kitaplık listedeki tek kurmaca kitap Naomi Alderman’dan The Power oldu. Alderman’ın distopya türündeki romanı, misojininin köklerini ve etkilerini, cinsiyet rollerinin tersine çevrildiği ve kuralları kadınların koyduğu bir dünya üzerinden ele alıyor. Antropolojiden siyasete, tarihten anıya pek çok türde kitabın aday olduğu ödülün güçlü isimlerinden biri de The Return adlı kitabıyla Libyalı yazar Hisham Matar. Matar, The Return’de Kaddafi hükümeti döneminde kaybolan babasının akıbetinin peşine düşüyor.

Britanya’nın en prestijli politik kitap ödülü olarak görülen Orwell Kitap Ödülleri listesinde yer alan bir diğer isim de Easternisation adlı kitabıyla Gideon Rachman. Financial Times’ın dış haberler sorumlusu ve geçtiğimiz yıl Gazetecilik Dalında Orwell Ödülü’nün sahibi Gideon Rachman, Easternisation’da güç ve ekonomik dengelerin nasıl Asya’ya kaydığını irdeliyor.

Seçici kurul, listede yer alan kitapların, “Britanya ve onun dünyadaki yerine açık ve soğukkanlı bir perspektif” sunduğu yorumunu yaptı ve ekledi: “Kitaplar Orwell’in edebî karakterini ve ilgi alanlarını, kurmaca, gazetecilik, futbol, dil ve manzara olmak üzere pek çok yönüyle yansıtıyor.”University College London tarafından 2009 yılından beri gazetecilik, kitap ve blog dalında verilen Orwell Ödülleri, 2012 yılından beri yalnızca gazetecilik ve kitap dallarında sahiplerini buluyor. Orwell Ödülleri, kaliteli politik kitapların daha görünür olmasını ve ödüllendirilmesini amaçlıyor. Ödülün kısa listesi 15 Mayıs’ta, ödülün ve üç bin sterlin tutarındaki para armağanının sahibi ise 8 Haziran’da Londra’da düzenlenecek törenle açıklanacak.

2017 Orwell Kitap Ödülü uzun listesi:

The Power, Naomi Alderman

Citizen Clem, John Bew

The Seven, Ruth Dudley Edwards

The Return, Hisham Matar

Black and British, David Olusoga

The Life Project, Helen Pearson

Easternisation, Gideon Rachman

All Out War, Tim Shipman

The Marches, Rory Stewart

Island Story, JD Taylor

And the Sun Shines Now, Adrian Tempany

Enough Said, Mark Thompson

Cut, Anna Wharton işbirliğiyle Hibo Wardere

Another Day in the Death of America, Gary Younge

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Bugün Dünya Şiir Günü!21 Mart 2017 Salı 10:23
  • Türkiye'nin artık Hollywood'da da oyu var20 Mart 2017 Pazartesi 16:47
  • 7. Beşparmaklar Tiyatro Festivali'nde “Memleketin Halleri” sahnelendi20 Mart 2017 Pazartesi 11:09
  • LBT’den şölen tadında tiyatro20 Mart 2017 Pazartesi 09:28
  • “Kıbrıs’ın Tatları” isimli kitap yayımlandı19 Mart 2017 Pazar 17:14
  • 9. Öztan Özatay Fotoğraf Yarışması Sergisi Salı günü açılıyor19 Mart 2017 Pazar 17:12
  • İskele Belediyesi 8. Kültür ve Sanat Günleri devam ediyor19 Mart 2017 Pazar 12:58
  • Derviş Zaim’in “Rüya” filminin gala gösterimi yapıldı19 Mart 2017 Pazar 10:20
  • “Saçları duman beyazı kadın” 28 Mart’ta tanıtılıyor18 Mart 2017 Cumartesi 13:06
  • Uluslararası Gazimağusa Sanat Festivali 19-26 Mart tarihlerinde gerçekleşecek17 Mart 2017 Cuma 15:02
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    YAŞAM
    EĞİTİM
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti