Orwell Ödülü uzun listesi açıklandı

Her yıl en iyi politik kitap ve gazete yazısına verilen Orwell Ödülleri’nin uzun listesinde antropolojiden siyasete, tarihten anıya pek çok türde kitap yer alıyor

George Orwell adına düzenlenen ve yazarın “politik yazıları bir sanata dönüştürme” tutkusu uyarınca yazılan en iyi politik kitap ve gazete yazısına verilen Orwell Ödülleri’nin uzun listesi açıklandı. Bu yıl 14 kitaplık listedeki tek kurmaca kitap Naomi Alderman’dan The Power oldu. Alderman’ın distopya türündeki romanı, misojininin köklerini ve etkilerini, cinsiyet rollerinin tersine çevrildiği ve kuralları kadınların koyduğu bir dünya üzerinden ele alıyor. Antropolojiden siyasete, tarihten anıya pek çok türde kitabın aday olduğu ödülün güçlü isimlerinden biri de The Return adlı kitabıyla Libyalı yazar Hisham Matar. Matar, The Return’de Kaddafi hükümeti döneminde kaybolan babasının akıbetinin peşine düşüyor.

Britanya’nın en prestijli politik kitap ödülü olarak görülen Orwell Kitap Ödülleri listesinde yer alan bir diğer isim de Easternisation adlı kitabıyla Gideon Rachman. Financial Times’ın dış haberler sorumlusu ve geçtiğimiz yıl Gazetecilik Dalında Orwell Ödülü’nün sahibi Gideon Rachman, Easternisation’da güç ve ekonomik dengelerin nasıl Asya’ya kaydığını irdeliyor.

Seçici kurul, listede yer alan kitapların, “Britanya ve onun dünyadaki yerine açık ve soğukkanlı bir perspektif” sunduğu yorumunu yaptı ve ekledi: “Kitaplar Orwell’in edebî karakterini ve ilgi alanlarını, kurmaca, gazetecilik, futbol, dil ve manzara olmak üzere pek çok yönüyle yansıtıyor.”University College London tarafından 2009 yılından beri gazetecilik, kitap ve blog dalında verilen Orwell Ödülleri, 2012 yılından beri yalnızca gazetecilik ve kitap dallarında sahiplerini buluyor. Orwell Ödülleri, kaliteli politik kitapların daha görünür olmasını ve ödüllendirilmesini amaçlıyor. Ödülün kısa listesi 15 Mayıs’ta, ödülün ve üç bin sterlin tutarındaki para armağanının sahibi ise 8 Haziran’da Londra’da düzenlenecek törenle açıklanacak.

2017 Orwell Kitap Ödülü uzun listesi:

The Power, Naomi Alderman

Citizen Clem, John Bew

The Seven, Ruth Dudley Edwards

The Return, Hisham Matar

Black and British, David Olusoga

The Life Project, Helen Pearson

Easternisation, Gideon Rachman

All Out War, Tim Shipman

The Marches, Rory Stewart

Island Story, JD Taylor

And the Sun Shines Now, Adrian Tempany

Enough Said, Mark Thompson

Cut, Anna Wharton işbirliğiyle Hibo Wardere

Another Day in the Death of America, Gary Younge