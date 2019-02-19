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Oscar: Guardian'ın eleştirmenine göre En İyi Film Ödülü'nü hak edip alamayan 9 yapım

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ngiliz Guardian gazetesinin film eleştirmeni Mark Kermode, Akademi Ödülleri'nde gözden kaçan ve tartışmalara yol açan filmleri inceledi.
Oscar: Guardian'ın eleştirmenine göre En İyi Film Ödülü'nü hak edip alamayan 9 yapım

Mark Kermode, kendisine göre En İyi Film Oscar'ını hak edip alamayan 9 yapımı sıraladı.

Pamuk Prenses ve Yedi CücelerPamuk Prenses ve Yedi Cüceler filmi 1938'de gösterime girmişti.

Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler (1938)

Oscar tarihinde bugüne kadar hiçbir animasyon En İyi Film Ödülü'nü kazanamadı. 1930'lı yıllarda Akademi, çizgi filmleri nasıl tanımlayacağını düşünüyordu.

Sadece En İyi Film Müziği dalında 1938'de aday gösterilen Disney yapımı Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler bir sonraki Oscar ödül töreninde Shirley Temple'ın Walt Disney'e verdiği Onur Ödülü'yle anılmıştı.

Disney'e "Yeni bir eğlence sahası başlattığı ve milyonları büyülediği önemli ekran buluşu için" normal boyutta bir Oscar heykelciğinin yanısıra 7 minyatür heykelcik verilmişti.

Ölüm Kalım Meselesi, 1947Ölüm Kalım Meselesi

Ölüm Kalım Meselesi(1947)

Yönetmenler Michael Powell ve Emeric Pressburger'in savaş dönemi fantazi filmi tarihin en iyi filmleri arasında gösteriliyor.

İngiliz sinemasının "mücevheri" olarak tanımlanan film bu dünya ve öteki dünya arasında gidip geliyor.

Akademi'nin radarına girmeyen bu film hiçbir dalda aday gösterilmedi.

Film, ABD'de "Cennete Merdiven" ismiyle gösterime girmişti çünkü Amerikalılar başlıkta "ölüm" sözcüğünü görmek istemiyordu.

Kim Novak/VertigoKim Novak/Vertigo

Vertigo(1959)

Alfred Hitchcock'un olağanüstü gerilim filmi Sight & Sound dergisinin Ağustos ayındaki anketinde Yurttaş Kane'i yerinden ederek En İyi Filmler listesinde tepeye yerleşmişti.

Her iki film de En İyi Film Ödülü'ne layık görülmedi.

1941 yılında Yurttaş Kane yerine ödülü Vadim Ne Kadar Yeşildi filmi aldı.

1959 yılında Vertigo sadece sanat yönetimi ve ses dallarında aday gösterildi.

2001: Uzay Yolu Macerası, 19692001: Uzay Yolu Macerası, 1969

2001: Uzay Yolu Macerası (1969)

Yönetmen Stanley Kubrick'in gezegenler arası destansı filmi modern sinemanın yüzünü değiştirdi.

Ancak Oscar ödüllerinde sadece özel efektler dalına ödüle layık görüldü.

Film En İyi Yönetmen dalında aday gösterildi ancak Hitchcock ve Wells gibi 20. yüzyılın en önemli yönetmenlerinden biri kabul edilen Kubrick hiç Oscar ödülü almadı.

 

ŞeytanŞeytan

Şeytan (1974)

Jonathan Demme'in yönettiği Kuzuların Sessizliği 1991'de En İyi Film Ödülü'nü alınca bu ödüle layık görülen ilk korku filmi olarak alkışlanmıştı.

Ancak bazıları bunun korku değil, yamyamlık içeren bir psikolojik gerilim olduğunu savunuyor.

Film 10 dalda Akademi Ödülü'ne aday gösterildi, En İyi Ses ve En İyi Uyarlama Senaryo dallarında ödül aldı.

Tarihteki en korkunç film olarak görülen Şeytan üstün nitelikli bir yapım.

ETET

ET (1983)

Anne babası ayrılmış küçük bir çocuğun yalnız bir uzaylıyla dostluğunu anlatan duygusal bilim-kurgu filmi Steven Spielberg'in en kişisel çalışmalarından biri.

Gösterime girdiği dönemde gişelerde Yıldız Savaşları filminden daha başarılı olmuştu.

9 dalda Oscar'a aday gösterilen film En İyi Film dalında ödülü Gandhi filmine kaptırmıştı.

Gandhi'nin yönetmeni Richard Attenborough daha sonra ET'nin bu ödülü kazanması gerektiğini söylemişti.

TrainspottingTrainspotting

Trainspotting (1997)

Danny Boyle'ın Irvine Welsh romanından sinemaya uyarladığı film popüler kültürün bir dönemini yakalamayı ve şekillendirmeyi başardı.

Akademi bu tür keskin kenarlı çalışmaları görmezden geliyor.

Ancak senarist John Hodge'un çalışması sonucu film En İyi Uyarlama Senaryo Ödülü'ne layık görüldü.

69. Oscar ödül töreninde İngiliz Hasta filmi En İyi Film Ödülü'nü aldı.

Kevin Hakkında KonuşmalıyızTelif hakkıNİCOLE RİVELLİ PHOTOGRAPHY Image captionTilda Swinton/Kevin Hakkında Konuşmalıyız

Kevin Hakkında Konuşmalıyız (2012)

Lionel Shriver'ın romanından uyarlanna film, yönetmen Lynne Ramsay tarafından beyaz perdeye taşındı.

BAFTA ve Altın Küre ödüllerine layık görülen ve Tilda Swinton'un kariyerinin en iyi performanslarından birini sergilediği film Akademi jürisi tarafından göz ardı edildi.

İz Bırakmaİz Bırakma

İz Bırakma (2019)

İz Bırakma, Akademi'nin en dikkate değer filmleri gözden kaçırdığının başka bir göstergesi.

Bir baba ve kızını anlatan filmin Oscar ödüllerine aday bile gösterilmemiş olması Akademi'nin kaybı.

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