Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Rum Yönetimi Lideri Nikos Anastasiadis ile BM Genel Sekreterinin Kıbrıs için atadığı geçici özel danışmanı Jane Holl Lute’un bugün gerçekleşen görüşmesinin ardından Rum basınında çıkan haberleri değerlendirdi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Özersay, Anastasiadis’in masaya yeni taşıdığı söylenen fikirlerin siyasi eşitliği sulandırdığını ve ‘bayat’ olduğunu kaydetti.

Özersay şu ifadeleri kullandı:

“Taa Downer zamanında ortaya atılan ama siyasi eşitliği sulandırdığı için devre dışı kalan bayat düşünceleri Rum lider yeniden masaya taşımış bugün Rum basınına göre. Dönüşümlü Başkanlık yerine, her hal ve şartta her zaman bir Kıbrıslı Rum Başkan ve dönüşecek olan sadece Başbakan. Yani Başkan sadece Rum, Başbakanlık da Rum ve Türkler arasında dönüşümlü.

Özetle devlet başkanı her hal ve şartta bir Kıbrıslı Rum. Anlaşılan bunu “yeni fikir” olarak müzakerelerin devamını tercih eden konformistlere yutturmaya çalışacak. Statükonun devamını sağlayacak türden bir müzakere için bayat “yeni fikirler” kabak tadı veriyor.”