Romantizma oyunu DAÜ’de sahnelendi

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Sosyal ve Kültürel Aktiviteler Müdürlüğü organizasyonu ile “Romantizma” adlı 2 perdelik komedi oyunu, 28 Kasım 2019 Perşembe günü, saat 19:30’da, Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda sahnelendi

. Oyunda, tiyatronun yanı sıra televizyon dizilerinden de tanıdığımız usta sanatçılar Janset ve Gökçe Özyol yer aldı.

Katılımın oldukça yoğun olduğu söz konusu tiyatro oyununu DAÜ Öğrenci İşleri’nden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sonuç Zorlu Oğurlu, Gazimağusa Orduevi Müdürü Albay Necati Dinç ve Mağusa Deniz Komutanı Deniz Albay Bülent Köse de izledi. Tiyatro sonunda Prof. Dr. Oğurlu, Janset ve Gökçe Özyol’a teşekkür plaketi takdim etti.

“Romantizma” adlı tiyatro oyununda yıllar sonra yapmak istedikleri düğün hazırlıkları ile ortaya çıkan “Bir evlilik hastalığı” konu ediliyor. Yasemin ve Uğur, evliliklerinin 20. yıl dönümünde yıllar önce içlerinde ukde kalan düğünü yapmaya karar verirler. Birbirinden farklı iki ayrı düğün hayal eden karı koca; nikah tazeleme yolunda yıllanan ve yıpranan ilişkilerini, kapanmayan hesaplarını ve halı altına süpürdükleri sırlarını sorgulayacak ve beraberlikleri hiç beklemedikleri bir sona doğru yol alacaktır. Murat Dişli, Alperen Atalan ve Zeki Enes Akan tarafından kaleme alınan söz konusu oyunun yönetmenliğini ise Oktay Şenol üstleniyor