  • BIST 106.925
  • Altın 269,331
  • Dolar 5,7504
  • Euro 6,3187
  • Lefkoşa 21 °C
  • Mağusa 23 °C
  • Girne 23 °C
  • Güzelyurt 20 °C
  • İskele 23 °C
  • İstanbul 18 °C
  • Ankara 12 °C
SON DAKİKALefkoşa'da yıkılan surlar tamir ediliyor

Romantizma oyunu DAÜ’de sahnelendi

» »
Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Sosyal ve Kültürel Aktiviteler Müdürlüğü organizasyonu ile “Romantizma” adlı 2 perdelik komedi oyunu, 28 Kasım 2019 Perşembe günü, saat 19:30’da, Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda sahnelendi
Romantizma oyunu DAÜ’de sahnelendi

.  Oyunda, tiyatronun yanı sıra televizyon dizilerinden de tanıdığımız usta sanatçılar Janset ve Gökçe Özyol yer aldı.

 

Katılımın oldukça yoğun olduğu söz konusu tiyatro oyununu DAÜ Öğrenci İşleri’nden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sonuç Zorlu Oğurlu, Gazimağusa Orduevi Müdürü Albay Necati Dinç ve Mağusa Deniz Komutanı Deniz Albay Bülent Köse de izledi. Tiyatro sonunda Prof. Dr. Oğurlu, Janset ve Gökçe Özyol’a teşekkür plaketi takdim etti.  

 

“Romantizma” adlı tiyatro oyununda yıllar sonra yapmak istedikleri düğün hazırlıkları ile ortaya çıkan “Bir evlilik hastalığı” konu ediliyor. Yasemin ve Uğur, evliliklerinin 20. yıl dönümünde yıllar önce içlerinde ukde kalan düğünü yapmaya karar verirler. Birbirinden farklı iki ayrı düğün hayal eden karı koca; nikah tazeleme yolunda yıllanan ve yıpranan ilişkilerini, kapanmayan hesaplarını ve halı altına süpürdükleri sırlarını sorgulayacak ve beraberlikleri hiç beklemedikleri bir sona doğru yol alacaktır. Murat Dişli, Alperen Atalan ve Zeki Enes Akan tarafından kaleme alınan söz konusu oyunun yönetmenliğini ise Oktay Şenol üstleniyor

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • DAÜ’de genç diplomatlar Kıbrıs sorunu konusunda bilgilendirildi22 Kasım 2019 Cuma 18:18
  • DAÜ’de avukatlık mesleği konulu konferans22 Kasım 2019 Cuma 17:04
  • DAÜ İşletme ve Ekonomi Fakültesi ilk danışma kurulu toplantısını gerçekleştirdi22 Kasım 2019 Cuma 15:56
  • DAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi’nden Dünya Koah günü açıklaması21 Kasım 2019 Perşembe 16:59
  • DAÜ Ataum Başkani Yrd. Doç. Dr. Turgay Bülent Göktürk Ankara’da Mülkiye Sempozyumu'na katildi21 Kasım 2019 Perşembe 16:46
  • DAÜ Sinema Kulübü “Müstakbel Damat” film setini ziyaret etti21 Kasım 2019 Perşembe 16:43
  • DAÜ Fiziksel Bilimler Eğitiminde Dünya Markası Olarak Tescillendi20 Kasım 2019 Çarşamba 19:58
  • DAÜ BİR-SEN'den PETROL-İŞ Sendikası Grevine Destek19 Kasım 2019 Salı 20:26
  • “4. Ecobus Fest” etkinliği gerçekleşti18 Kasım 2019 Pazartesi 20:10
  • Globaltex Fine Lens CEO’su Ramazan Patak DAÜ’de söyleşi gerçekleştirdi14 Kasım 2019 Perşembe 18:04
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti