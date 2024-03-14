Sağlık Emekçilerine Övgü Dolu Mesaj: DAÜ Rektörü'nden Tıp Bayramı Kutlaması

hiç şüphesiz insanoğlu için en önemli değerlerin başında gelmektedir. Sağlıklı bir yaşam sürmek hepimizin en büyük isteği ve en büyük dileğidir. Sağlık sektöründe çalışan hekimlerimiz ve tüm sağlık çalışanlarımız dünyanın en zor, en özverili ve en fazla sorumluluk gerektiren mesleklerini icra etmektedirler. Başta doktorlarımız olmak üzere tüm sağlık emekçilerimiz halk sağlığı adına gece gündüz fedakarca hizmet vermekte, en zor zamanlarımızda yanımızda olarak şifa dağıtmak için ellerinden gelen tüm gayreti göstermektedirler. İnsan hayatına en fazla dokunan meslek gruplarının başında gelen sağlık emekçileri, her gün hayat kurtarmak için özel hayatlarından, aileleri ile geçirecekleri zamanlardan feragat etmektedirler.