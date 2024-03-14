Sağlık Emekçilerine Övgü Dolu Mesaj: DAÜ Rektörü'nden Tıp Bayramı Kutlaması

DAÜ REKTÖRÜ PROF. DR. HASAN KILIÇ’TAN 14 MART TIP BAYRAMI MESAJI
Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Prof. Dr. Kılıç, söz konusu mesajında şu ifadelere yer verdi:
- hiç şüphesiz insanoğlu için en önemli değerlerin başında gelmektedir. Sağlıklı bir yaşam sürmek hepimizin en büyük isteği ve en büyük dileğidir. Sağlık sektöründe çalışan hekimlerimiz ve tüm sağlık çalışanlarımız dünyanın en zor, en özverili ve en fazla sorumluluk gerektiren mesleklerini icra etmektedirler. Başta doktorlarımız olmak üzere tüm sağlık emekçilerimiz halk sağlığı adına gece gündüz fedakarca hizmet vermekte, en zor zamanlarımızda yanımızda olarak şifa dağıtmak için ellerinden gelen tüm gayreti göstermektedirler. İnsan hayatına en fazla dokunan meslek gruplarının başında gelen sağlık emekçileri, her gün hayat kurtarmak için özel hayatlarından, aileleri ile geçirecekleri zamanlardan feragat etmektedirler.
Üniversitemiz bünyesinde eğitim veren Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi’nde yer alan Marmara Üniversitesi Ortak Tıp Programı kapsamında da tıp dünyası için küresel sağlık sorunlarının farkında olan, sorgulayan, bilimdeki gelişmeleri yakından izleyerek evrensel bilgi üretimine katkıda bulunan, etik yönde bilinçli, analitik yeteneği yüksek, teknolojiyi bilgiye çevirmeyi başarabilen yüksek kalitede hekimler yetiştirilmektedir.
Bu bağlamda bu kutsal mesleği icra eden tüm hekimlerimizin, sağlık çalışanlarımızın, Üniversitemiz bünyesinde bu alanda hizmet veren tüm personelimiz ve geleceğin sağlık emekçisi olacak olan öğrencilerimizin 14 Mart Tıp Bayramı’nı en içten dileklerimle kutlar, mesleklerini şiddetten uzak daha refah ortamlarda icra edebilmelerini temenni ederim.”
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.