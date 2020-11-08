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Sanatçı Günay Güzelgün DAÜ Rektörlüğü’nü Ziyaret Etti

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Yerli sanatçımız Günay Güzelgün, Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Rektörlüğü’nü ziyaret ederek, DAÜ Sosyal ve Kültürel İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı Doç. Dr. Deniz İşçioğlu ile görüştü.
Sanatçı Günay Güzelgün DAÜ Rektörlüğü’nü Ziyaret Etti

Yerli sanatçımız Günay Güzelgün, Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Rektörlüğü’nü ziyaret ederek, DAÜ Sosyal ve Kültürel İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı Doç. Dr. Deniz İşçioğlu ile görüştü. Söz konusu ziyaret 6 Kasım 2020 Cuma günü, saat 10:00’da, Doç. Dr. İşçioğlu’nun makamında gerçekleşti. Ziyarette DAÜ Halkla İlişkiler ve Basın Müdürü Burcu Sultan Betin ile Sanat Koordinatörü ve Sergi Küratörü Zehra Şonya da yer aldı. Ziyarette 9 Kasım 2020 Pazartesi günü, saat 18:30’da, Rüstem Kitabevi’nde, Cumhurbaşkanı Tatar’ın açılışını gerçekleştireceği 2. Günay Güzelgün Sergisi ile ilgili ön görüşme yapıldı.

 

DAÜ’nün Rüstem Kitabevi ile sürdürdüğü ortak sanat etkinlikleri kapsamında, Günay Güzelgün’ün “Gönül Gözü” isimli ikinci sergisi Rüstem Kitabevi’nde 9 Kasım 2020 Pazartesi günü, saat 18:30’da, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından açılacak. Sergide sanatçının 80’e yakın suluboya ve pastel işleri yer alacak. Bu çalışmalar ilk sergi gibi çoğunlukla sanatçının günlüğünden, kendi için boyadığı, renklerle denemeler yaptığı, araştırdığı ve kendini özgür bıraktığı serbest çalışmalardan oluşuyor. Sergi 9-21 Kasım 2020 tarihlerinde, Pazar günü hariç, 10:00 -18:00 saatleri arasında ziyarete açık olacak. 

 

Eserlerin Hikayesi

Daha çok sanatçının bilinmeyen yönlerinin ortaya çıkarılmaya çalışıldığı sergide, Güzelgün’ün bilinen insan merkezli çalışmalarına karşın, doğaya yönelen eserleri yer alıyor. Söz konusu eserlerde insan merkezli bir anlayıştan sıyrılan sanatçı, gündelik yaşamın ve doğanın içinde yer alan insanı ve bunlara eşlik eden hayvanları konu edinerek; çevreyle, hayatla ve evrenle bir hesaplaşmaya girişiyor. Onun çalışmalarında insan, ayrıcalıklı bir yapıya ve öneme sahip değildir. Doğa içinde yer alır ve diğer varlıklar gibi onun bir parçasıdır. İnsan onun eserlerinde doğa ve çevre ile anlam kazanır ve hayat bulur.

 

Günay Güzelgün Kimdir?

1944 yılında Kıbrıs’ın Luricina köyünde doğdu. 1968’de Ankara Gazi Eğitim Enstitüsü Resim – İş Bölümü’nden mezun oldu. İskele’ye yerleşti ve uzun yıllar öğretmen olarak çeşitli görevlerde bulundu. 1982- 1999 yılları arasında birçok karma sergiye katılan sanatçının eserleri ile ilgili ilk kişisel sergisi DAÜ-Rüstem Kitapevi projeleri kapsamında Ocak 2020’de açıldı. Ayrıca fotoğraf ile de uğraşan sanatçının bu konuda açtığı bir kişisel sergisi de bulunmaktadır. Güzelgün halen İskele’de yaşamakta ve çalışmalarını sürdürmektedir

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