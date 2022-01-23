Sezen Aksu'nun yanıtı 35 farklı dile çevrildi

"Şahane Bir Şey Yaşamak" adlı şarkının Türkiye'de gündem olmasının ardından TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hedef aldığı ünlü şarkıcı, besteci ve şarkı sözü yazarı Sezen Aksu, tepkilere şarkı sözleriyle yanıt verdi. Aksu'nun yazdığı "Avcı" isimli yeni şarkısı 35 farklı dile çevrildi.

Sezen Aksu, "47 yıldır yazıyorum…. Yazmaya da devam edeceğim" dedi ve kendisine destek verenlere teşekkür etti.

Sanatçının 2017 yılında müzisyen Yaşar Gaga ile çıkardığı şarkıda geçen, "Binmişiz bir alamete. Gidiyoruz kıyamete. Selam söyleyin o cahil Havva ile Adem'e..." sözleri tartışma yaratmıştı.

Sanatçıya destek verenler olduğu gibi, eleştirenler de olmuştu.

Son olarak TC Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cuma namazından sonra yaptığı açıklamada, Sezen Aksu'nun şarkısı üzerinden başlayan tartışmalara isim vermeden katıldı.

Erdoğan, "Hz. Adem efendimize kimsenin dili uzanamaz. O uzanan dilleri yer geldiğinde koparmak bizim görevimizdir. Havva validemize kimsenin dili uzanamaz. Onlara da had bildirmek bizim görevimizdir" demişti.

Sezen Aksu ne yanıt verdi?

Sezen Aksu, yaptığı yazılı açıklamaya, kendisine destek verenlere teşekkür ederek başladı.

"Malumunuz olduğu üzere konu ben değilim, konu memleket. Kendimi bildim bileli çeşitli insanlık hallerini gözlemliyor ve söze döküyorum biliyorsunuz" şeklinde açıklamasına devam eden sanatçı, 2010'da yazdığı 'Hop Dedik' isimli şarkısını örnek olarak gösterdi.

Sanatçı daha sonra Cuma günü yazdığını söylediği 'Avcı' isimli şarkının sözlerini paylaştı:

"Sen beni üzemezsin/ Zaten çok üzgünüm/ Nereye baksam acı/ Nereye baksam acı/

Ben avım sen avcı/ Vur bakalım….

"Sen beni sezemezsin/ Dilimi ezemezsin/ Nereye baksam acı/ Nereye baksam acı/

Kim yolcu kim hancı/ Dur bakalım…

"Beni öldüremezsin/ Sesim, sazım, sözüm var benim/ Ben derken ben herkesim"

Sezen Aksu açıklamasını, "Sonuç olarak 47 yıldır yazıyorum…. Yazmaya da devam edeceğim" sözleriyle bitirdi.

'Avcı' şarkısı 35 farklı dile çevrildi

Aksu'nun "Avcı" isimli şarkısı sosyal medya kullanıcıları tarafından İngilizce, Almanca, Ermenice, Arapça ve İbranice de dahil olmak üzere 35 farklı dile çevrildi.

Aras Yayıncılık Genel Yayın Yönetmeni Rober Koptaş, şarkı sözü çevirilerinin olduğu bir görseli Twitter hesabından paylaştı. Koptaş şarkının çevirilerinin sürdüğünü de aktardı.

Suç duyurusunda bulunuldu

"Şahane Bir Şey Yaşamak" adlı şarkının sözlerinin gündeme gelmesinin ardından Perşembe günü Ankara'da Avukat Mikail Yılmaz öncülüğünde bir grup, Sezen Aksu hakkında, "dini değerlere hakaret ve tahrik veya aşağılama" suçunu işlediği iddiasıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

Suç duyurusuna ilişkin dilekçeyi verdikten sonra adliye önünde grup adına açıklama yapan Yılmaz, "Aksu'nun şarkısında kamuoyunda infiale yol açabilecek tarzda, Hz. Adem ve Hz. Havva hakkında aşağılayıcı ifadeler kullandığını" öne sürdü.

Bu ifadelerle Aksu'nun dini kişilikleri itibarsızlaştırmayı hedeflediğini iddia eden Yılmaz, "Bu durum İslam dinine inananlar bakımından haklı bir öfke uyandırmıştır. Nitekim şüphelinin YouTube kanalında, Facebook sayfasında ve internet sitesinde birçok kişi tarafından şüpheliye karşı bir öfke oluşmuştur" dedi.

Şarkıda geçen ifadelerin, ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilemeyeceğini savunan Yılmaz, "suçtan elde edilen gelir olduğu için" kazancın müsaderesini talep ettiklerini de söyledi.

Diğer tepkiler ne oldu?

TC Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de partisinin Meclis Grup Toplantısı'nda yaptığı açıklamada, Sezen Aksu'ya tepki gösterdi.

Bahçeli, "Yazdığı ucube bir şarkının sözleri arasında Hz. Adem ve Hz. Havva'ya cahil diyen şuursuz bir sanatçıya diyorum ki serçeysen serçeliğini bil, sakın kuzgunluğa heves etme" dedi.

Sanatçıya kimler destek verdi?

Sanatçıların yanı sıra bazı siyasiler de Sezen Aksu'ya mesajla destek verdi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

Elif Şafak, Zülfü Livaneli, Sıla, Aleyna Tilki ve birçok ünlü isim daha Aksu'ya destek mesajları gönderdi.

Sanatçı Zülfü Livaneli, "Sezen Aksu'ya şarkı sözlerinden dolayı bir linç kampanyası başlatıldı. Bu sözleri çarpıtanların, sanatla, kelimelerle, kültürle hiçbir ilgisi yok. Sanat deryasını, daracık siyaset pencerelerinden izleyip yorum yapıyorlar" paylaşımını yaptı.

Yazar Elif Şafak, paylaşımında, "Sanatçılarını hakaret, linç ve iftiralarla yıpratan, çok ama çok yalnızlaştıran bir toplum olduk. O kadar kolay ki insanlara saldırmak. #SezenAksu bu ülkenin en değerli sanatçılarındandır. Şarkıları ve sesi kaç kuşağın yüreklerinde yer etmiş" ifadelerini kullandı.

Pop yıldızı Aleyna Tilki de Twitter'daki paylaşımında, "Ben artık buranın, tüm yaşanmışlıkları ve hikayeleri yok sayıp, bir günde insanı vezir bir saniyede de rezil edebilme halini kaldıramıyorum. Sezen Aksu'nun bile hakkıyla sahip çıkılmadığı bir dönemin kadını olmak beni simülasyonda gibi hissettiriyor" dedi.

Sezen Aksu'ya destek sanatçılardan Mustafa Sandal ise sosyal medya hesabında yaptığı paylaşım sonrası bazı çevrelerce hedef gösterildi.

Şarkı neden gündeme geldi?

Sezen Aksu iki hafta önce bir video ile YouTube kanalında, "Şahane Bir Şey Yaşamak" adlı şarkıyı paylaştı.

"Acısıyla, tatlısıyla/ Ne şahane bir şey yaşamak/ Dibe vurmak, dimdik durmak/ Bin bahane, bin oyun kurmak/ Binmişiz bir alâmate/ Gidiyoruz kıyamete/ Selam söyleyin o cahil/ Havva ile Adem'e..." sözleriyle başlayan şarkı hafta sonu Türkiye'de sosyal medyada tartışıldı.

Diyanet İşleri Başkanlığı Pazartesi günü herhangi bir isim vermeden açıklama yaptı.

Son zamanlarda "Hz. Adem, Hz. İsa, Hz. Havva ve Hz. Meryem'e yönelik gelişigüzel tartışmaların ve polemiklerin yapıldığı" denilerek başlayan açıklama, şu ifadelerle devam etti:

"Kur'an-ı Kerim'de 'halife' olarak nitelenen Hz. Adem ve onun eşi Hz. Havva, bütün insanlığın müşterek değeri ve muazzez atalarıdır. Dolayısıyla maksadı, niyeti ve bağlamı ne olursa olsun, İslam'ın seçkin, önder ve örnek şahsiyetlerine dair söylenen her cümlede, yapılan her açıklama ve yaklaşımlarda son derece hassas ve dikkatli olunması gerekmektedir. Dini şahsiyet, sembol ve değerlerle ilgili özensiz tutum ve davranışlarda bulunulması, en hafif tabirle saygısızlıktır. Bu hususta asgari bir insani erdem olarak herkesin daha duyarlı olması ve hassasiyet göstermesi elzemdir."