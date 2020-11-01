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Sinevizyon Uluslararası Film Festivali İçin Başvuru Süresi Başladı

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Kıbrıs Türk Sinema Televizyon Derneği tarafından 2021 Eylül’de üçüncüsü düzenlenecek Sinevizyon Uluslararası Film Festivali için başvuru süresi başladı.
Sinevizyon Uluslararası Film Festivali İçin Başvuru Süresi Başladı

Kıbrıs Türk Sinema Televizyon Derneği tarafından 2021 Eylül’de üçüncüsü düzenlenecek Sinevizyon Uluslararası Film Festivali için başvuru süresi başladı.

Dernek Başkanı Müge Günay yaptığı açıklamada, festival çerçevesinde uluslararası kısa metrajlı filmler ve belgesel filmler yer alacağını kaydetti.

Toplam 23 filmin gösterileceği festivalde; 5 finalist, 5 yarı finalist 13 resmi seçki belirleneceğini belirten Günay, birinci seçilen filmin yönetmenine 3 bin, ikinci seçilen filmin yönetmenine 2 bin ve üçüncü seçilen filmin yönetmenine bin Türk Lirası para ödülü ve Beliğ Paşa anısına plaket verileceğini ifade etti.

“3 Ülke Tek Festival” sloganı ile düzenlenecek olan Sinevizyon Uluslarası Film Festivali’nin gösteriminin Azerbaycan, Türkiye ve KKTC’de yer alacağını belirten Günay, ödül töreninin dereceye giren yönetmenlerin katılımı ile Lefkoşa’da yapılacağını kaydetti.

Festival için 30 Nisan 2021’e kadar başvuru kabul edileceğini ifade eden Günay, başvuruların filmfreeway.com/Sinevizyon sitesi üzerinden kabul edileceğini söyledi.

Günay, ikinci Sinevizyon Uluslararası Kısa Film Festivali’ne Kıbrıs’tan 3 filmin başvurduğunu hatırlattı.

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