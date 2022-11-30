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Son Dakika! Pele hastaneye kaldırıldı

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Brezilyalı futbol efsanesi Pele, hastaneye kaldırıldı. Pele, kolon bölgesindeki tümör kanseri tedavisi nedeniyle müşahede altında tutuluyor.
Son Dakika! Pele hastaneye kaldırıldı

Son yıllarda üst üste yaşadığı sağlık sorunlarıyla gündeme gelen 82 yaşındaki Pele'nin, geçen yıl alınan kolon bölgesindeki tümörün ardından tedavisi, Brezilya'nın Sao Paulo kentindeki Albert Einstein Hastanesi'nde devam ediyor.

Brezilya basınında, eski yıldız futbolcunun vücutta oluşan şişlikler ve kalp sorunları nedeniyle hastaneye kaldırıldığı ve sağlık durumunun ciddi olabileceği yönündeki iddialara ise kızı Kely Nascimento'dan yalanlama geldi.

Sosyal paylaşım sitesi Instagram hesabından Pele'nin sağlık durumuna ilişkin bilgi veren Nascimento, "Bugün medyada, babamın sağlığına ilişkin birçok haber paylaşıldı. Babam, devam eden tedavisinde ilaç dozunun ayarlanması için hastaneye kaldırıldı. Bazı kardeşlerim, ziyaret için Brezilya'ya gidiyor. Acil bir durumu veya yeni bir hastalığı yok. Yeni yıla doğru, ben de yanına gideceğim ve fotoğraflarını çekip paylaşacağım." ifadelerini kullandı.

Pele, böbreklerinde yaşadığı sorunlar ve prostat nedeniyle de son yıllarda birçok kez hastaneye kaldırılmıştı.

Futbol tarihinin en iyileri arasında gösterilen Pele, FIFA Dünya Kupası'nı 3 kez (1958, 1962, 1970) kazanan tek futbolcu olma özelliğini taşıyor.

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