  • BIST 5.007,01
  • Altın 1108.402
  • Dolar 18.8661
  • Euro 20.0411
  • Lefkoşa 15 °C
  • Mağusa 15 °C
  • Girne 15 °C
  • Güzelyurt 14 °C
  • İskele 15 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 6 °C
SON DAKİKADeprem bölgesinde meydana gelen yeryüzü olayları incelendi

Suç İşlemeye Teşebbüs, Rahatsızlık ve Uygunsuz Tavr-I Hareket

» »
Suç İşlemeye Teşebbüs, Rahatsızlık ve Uygunsuz Tavr-I Hareket
Suç İşlemeye Teşebbüs, Rahatsızlık ve Uygunsuz Tavr-I Hareket

16.02.2023 tarihinde, saat 13:30 sıralarında, Lefkoşa’da Abdi İpekçi Caddesi üzerinde A.B.(E-28), depremzede olmadığı halde, bir şahsa kendisini depremzede olarak tanıtarak sahtekarlıkla para isteyip suç işlemeye teşebbüs ettikten sonra, uygunsuz tavır ve hareketlerde bulunarak makul mazereti olmaksızın yüksek sesle söz konusu şahsa bağırmak suretiyle rahatsızlık yapmıştır.

Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine bahse konu şahıs tespit edilerek tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • LTB Afet Yardım Kampanyası düzenledi06 Şubat 2023 Pazartesi 15:32
  • Ercan’da bazı seferler iptal edildi05 Şubat 2023 Pazar 21:50
  • 12 Yaşındaki Kız Kayıp!05 Şubat 2023 Pazar 10:53
  • Hırsızlıktan Yakalandı! Üstünde Uyuşturucu Bulundu04 Şubat 2023 Cumartesi 12:21
  • 17 Yaşındaki Adile Kayıp!04 Şubat 2023 Cumartesi 11:49
  • Alayköy yolunda kaza03 Şubat 2023 Cuma 21:39
  • Polis Motosikletine Çarptı! Polis Hafif Yaralandı03 Şubat 2023 Cuma 13:43
  • Lefkoşa Kaymakamlığı’ndan uyarı: Beyköy Ağır Silah Atış Alanı bölgesinde patlamamış mermiler bulunuyor03 Şubat 2023 Cuma 12:30
  • 17 Yaşındaki Genç Kayıp03 Şubat 2023 Cuma 12:19
  • Polisten Uyuşturucu Operasyonu!03 Şubat 2023 Cuma 12:12
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti