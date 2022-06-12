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Sütçüler turnuvası şampiyonu, ÇOCUK!

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Sütçüler turnuvası şampiyonu, ÇOCUK! Salih Sütçüler, darts turnuvası ile anıldı.
Sütçüler turnuvası şampiyonu, ÇOCUK!

Salih Sütçüler, darts turnuvası ile anıldı.

Lefkoşa Darts Birliği’nin organize ettiği Salih Sütçüler anı darts turnuvası 26 dartsçı’nın katılımı ile yapıldı.  Gerçekleştirilen turnuva aynı zamanda Lefkoşa Darts Birliğinin organize ettiği ferdi darts liginin birinci ayağı oldu. Ferdi darts liginin birinci ayağındaysa Şampiyon Elmas Çocuk olurken 2. Tarık Billur, 3. Murat Çınaroğlu, 4. Dave Horsel oldu. Gecede ödül almaya hak kazan kişilere ödüllerini aile üyeleri ile Lefkoşa Darts Birliği başkanı Turgut Çalıcı taktim etti.

Organize edilen turnuvada yan ödülleri alanlar aşağıdaki gibidir.

En yüksek sayıdan bitiren: Sadık Örel (127)

En az okta bitiren: Tony Stone (14 ok)

En yüksek sayı atan: Dave Horsel (1x180)

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