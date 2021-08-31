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Tomgüsehan “Ada Karanlığı” İsimli Romanını Girne Belediye Başkanı Güngördü’ye Takdim Etti

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Tomgüsehan “Ada Karanlığı” İsimli Romanını Girne Belediye Başkanı Güngördü’ye Takdim Etti
Tomgüsehan “Ada Karanlığı” İsimli Romanını Girne Belediye Başkanı Güngördü’ye Takdim Etti

Kıbrıslı Türk Yazar Dr. Turgül Tomgüsehan, “Ada Karanlığı” isimli romanını Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü’ye takdim etti.

Girne Belediyesi'nden verilen bilgiye göre, Tomgüsehan, Güngördü’nün sanata ve kültüre verdiği önemin Girne halkı için çok önemli olduğunu ifade ederek, Girne’nin sanat ve kültür konularında gelişmesinde sağladığı katkı için teşekkür etti.

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü de, Tomgüsehan’ın ziyaretinden memnuniyet duyduğunu dile getirerek, “Geçmişini bilmeyen toplumlar geleceğine yön veremez. Yapılan eserlerin her birinin topluma kültür ve sanat konularında gelişim sağladığını ve bu konuda da verdiği katkılardan dolayı Yazar Dr. Turgül Tomgüsehan’a teşekkür ederim” dedi.

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