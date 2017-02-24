Trans Onur Haftası hazırlıkları başlıyor!

Trans Onur Haftası’nın ilk toplantısı 1 Mart’ta yapılacak. Toplantı öncesi KaosGL.org’a konuşan İstanbul LGBTİ’den Kıvılcım Arat, “Bu yıl bizim için geçtiğimiz tüm dönemlerden daha önemli” diyerek tehditlere karşı dayanışma çağrısı yaptı.

İstanbul LGBTİ Dayanışma Derneği’nin bu yıl Haziran ayında sekizincisini düzenleyeceği Trans Onur Haftası için hazırlıklar başlıyor.

Her yıl “haftayı birlikte örgütleme” çağrısı yapan dernek bu yıl da, 1 Mart saat 19.00’da İstanbul LGBTİ Dayanışma Derneği’ne bekliyor. İlk toplantıyla birlikte Trans Onur Haftası Komisyonu oluşturulacak ve komisyon haftayı örgütlemek için çalışmalara başlayacak.

“Bu yıl geçtiğimiz yıllardan daha önemli”

İlk toplantı öncesi İstanbul LGBTİ Dayanışma Derneği’nden Kıvılcım Arat’a mikrofon uzattık. Bu senenin önemini, neler yapmayı planladıklarını anlattı.

“Bu yıl bizim için geçtiğimiz tüm dönemlerden daha önemli” diyen Arat, onur haftalarına dönük tehdit ve saldırıları hatırlattı:

“İki yıldır onur haftaları cihatçı ve milliyetçi gruplar ile devlet tehdidi altında. Aynı zamanda bir referandumu karşılamak üzereyiz. Son bir yıllık süreç LGBTİ’ler ve özellikle trans kadınlar açısından çok karanlık bir dönemdi. Bu yıl Trans Onur Haftası’nı çok farklı karşılamamız gerekiyor.”

Tehditler devam ediyor

Geçtiğimiz yıl onur yürüyüşlerini tehdit eden Alperen Ocakları İstanbul İl Başkanı Kürşat Mican hakkındaki suç duyurularının sonuçlandığını hatırlatan Arat, “Dava sürecini takip edeceğiz” dedi ve ekledi:

“Yaptığımız suç duyurusunda sadece Alperen Ocakları İstanbul İl Başkanı yoktu. Aynı süreçte tehdit eden Müslüman Anadolu Gençlik isimli grup da vardı. Bunların içinden sadece İl Başkanı hakkında iddianame hazırlandı. Biz tehdit ve ayrımcılık ile yargılanmasını da talep etmiştik ancak sadece halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmekten dava açıldı.”

Arat, Alperen Ocakları İstanbul İl Başkanı Kürşat Mican’ın tehditlerine devam ettiğini de vurguladı:

“Bizleri tehdit etmeye devam ediyor. Binlerce takipçisi olan sosyal medya hesabından suç duyurusunda bulunan bizlerin adreslerinin de olduğu bir tehdit mesajı yayınladı. Tehditler devam ediyor. Tekrar suç duyurusunda bulunacağız.”

Göç ve savaş

Arat bu yılın temasına ilişkin sorularımızı ise şöyle yanıtladı:

“Temayı belirleyecek olan, Trans Onur Haftası’nı örgütleyecek olan kişilerden oluşacak Trans Onur Haftası Komisyonu’dur. Ortadoğu’nun dört bir tarafında savaş var ve bu savaşın en görünmez mağduru göçmen LGBTİ’ler. Sadece Türkiye Cumhuriyeti sınırları dışından gelen göçten bahsetmiyorum. Kürdistan’da yaşanan savaşı, yakılan şehirleri düşündüğümüzde oralardan buraya göç de gerçekleşiyor. Dernekte tartışırken aklımıza özellikle göç ve göçmen olma teması geldi. Ancak dediğim gibi temayı belirleyecek olan komisyondur.”

“Dayanışmayla ilerlemek istiyoruz”

Her yıl açık çağrıyla geniş bir ekip olarak haftayı örgütlediklerini belirten Arat, “Bu yıl da öyle devam etmek istiyoruz” dedi:

“Etkinlik içeriğinden tutun yürüyüşe bütün süreci komisyon belirliyor. Dar bir grubun haftayı örgütlemesi yerine daha geniş bir cephe oluşturmayı istiyor. LGBTİ aktivistlerinin yargılandığı bir ortamda bu geniş cephe hayati önem taşıyor. Bütün LGBTİ, kadın, insan hakları kuruluşlarına, sosyalistlere, devrimcilere, sosyal demokratlara çağrımız var. Gelin bu haftayı birlikte örgütleyelim diyoruz.

“Geçtiğimiz yıl Trans Onur Haftası’na yoğun destek vardı ve bu çok önemliydi. Bu yıl da aynı şekilde ilerlemeyi umuyoruz. LGBTİ hareketi ortaya çıktığı ilk günden beri bu toplumun bütün sorunlarını tartışmaya, çözüm üretmeye çalışıyor. Trans Onur Haftası vesilesiyle bu tavrımızı hep beraber sürdürmek istiyoruz.”