Uluslararası Anadolu Günleri Kültür ve Sanat Festivali’nin kapanış gecesine Kıbrıslı Türk Modacı Öztoprak damgasını vurdu

Ankara Etimesgut Belediyesi tarafından 24’üncüsü düzenlenen Uluslararası Anadolu Günleri Kültür ve Sanat Festivalinin kapanış gecesine Kıbrıslı Türk Modacı Abdullah Öztoprak damgasını vurdu.
Öztoprak’ın tasarladığı kostümlerle Etimesgut Belediyesi Gençlik Merkezi üyelerinden oluşan toplulukla hazırladığı “Ergenekon'dan
Büyük Taarruza” gösterisi gerçekleştirildi.
Türk kimliğinin doğumunun ve Türk kimliğinin devamının anlatıldığı gösteri büyük ilgi gördü.
Gösteri sonrası Etimesgut Belediyesi Başkanı Enver Demirel Abdullah Öztoprak'a plaket ve hemşehrilik beratı verdi.
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